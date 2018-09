OVAKO JE KIJA OBELEŽILA GODIŠNJICU SLOBINOG ODLASKA U ZADRUGU: Ispratila sam ga u bolje sutra, ali to se NIJE DESILO (FOTO)

Prvoj pobednici "Zadruge" pevačici Kristini Kiji Kockar, između ostalih, pripala je čast da prisustvuje ceremoniji otvaranja druge sezone rijalitija, zbog čega je ona izrazila apsolutno oduševljenje. Međutim, nije bila podjednako radosna kada je do nje došla informacija da je stanari Bele kuće skoro svakodnevno spominju.

"Drago mi je što sam bila deo otvaranja, to je velika čast. Drago mi je što sam pozvana da budem deo toga i da budem pored Željka tokom otvaranja tog velikog projekta. Mislim da je 'Zadruga 2' po celoj toj scenografiji nadmašila 'Zadrugu 1', ne znam da li će po priči, ali po scenografiji definitivno je nadmašila. To je zaista neverovatno, to ne postoji u svetu, sa tim moraju svi da se slože", rekla je Kija u emisiji kod Lava Pajkića, ističući da je u pitanju nešto za šta treba imati volje, snage i talenta da bi se valjano iznelo.

Iako nije učesnica, njeno ime odande se često ori.

"Čula sam. Nisam imala prilike da pogledam baš nešto, a iskreno, mogu samo da zamislim kakve gluposti sve pričaju. Već su me novinari pitali za to i ja sam rekla da sam ja navikla da sam glavna glumica drugima u životu, kao što sam sebi glavna glumica. Eto, nisam prisutna, a opet sam glavna tema. Čak su se ljudi pitali na koji broj da glasaju za mene", rekla je Kockareva.

Ipak, na otvaranju se osećala kao prava princeza.

"Osećala sam se tamo kao neka princeza. Bila sam tamo i sve je to imalo neku simboliku. Ja sam sama rekla da sam 6. septembra prošle godine ispratila tamo sada mog bivšeg muža za bolje sutra i to se nije desilo, ali eto, 6. septembra ove godine sam ja započela nešto bolje za mene", otkrila je Kristina na koji način je obeležila datum kada se njen život u potpunosti promenio.

