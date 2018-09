DRUGI IZBAČENI ZADRUGAR JE DEAN STEJIN: Izgubio od Gavrića 90 prema 10! (FOTO)

Nakon Stefana Ašanina koji je prvi napustio "Zadrugu 2", drugo izbacivanje obeležila je žestoka borba između Mirka Gavrića i Deana Stejina, koji su ove nedelje bili nominovani za izlazak iz Bele kuće.

01:25 - Drugi izbačeni zadrugar je Dean Stejin.

Rezultat nakon odigrane igrice bio je 90 prema 10 odsto glasova publike. Gavrićemo mesto u "Zadruzi 2" do daljeg je, očito, i te kako osigurano.

foto: Printscreen

Pobednik igrice bio je Mirko i njemu su se duplirali glasovi već u 1 i 20 posle ponoći! Napetost raste, uskoro će se saznati ko će napustiti Belu kuću!

foto: Printscreen

U 1 sat i 18 minuta posle ponoći - ko bude uspeo više aviona od papira da ubaci kroz zadati krug, biće pobednik igrice koju je za nominovane odabrao Veliki šef, i njemu će se duplirati glasovi. Postalo je napeto!

foto: Printscreen

Mina Vrbaški tokom noći predodređene za izbacivanje, priznala je da joj je "proradila ženska sujeta". Kako ističe, ako je Jovica Putniković bio sa njom u Beloj kući, sa drugom posle nje tu neće biti.

Iako tvrdi da je sasvim u redu sa novonastalom situacijom, emocije postoje. Naime, kada je čula da se njemu dopala Miksi bliznakinja htela je, kako je rekla, da umre za stolom.

foto: Printscreen

Dorotea je iskoristila vreme sa Amidžićem da se osvrne na sukobe koji su obeležili nedelju za njom. Zbog Mine, za koju smatra da mora nešto da zakuva kako bi uopšte opstala u "Zadruzi 2" a onda i ostala, te da je veoma ljubomorna, progovorila je o misterioznom muškarcu koji je spomenut u njihovoj svađi kod stola.

On, kaže, nije oženjen. Ima 30 godina i kao mladić postao je otac. Nema jedno, već troje dece, što je između ostalog bio razlog zašto je Dorotea sa njim na samom početku raskinula.

Što se njenog sukoba sa Lunom tiče, veoma je pogođena Adamovim ponašanjem, koje se kako kaže drastično promenilo u poslednje vreme.

foto: Printscreen

Luna Đogani priznala je da se, kako vreme odmiče, sve lagodnije oseća u novoj sezoni rijalitija. Smirila se, sa nekim stvarima pomirila, ali ističe da se za vreme emisiije "Tvojih pet minuta" ponovo nije osećala lepo u svojoj koži.

Naime, ukućani su tada izvodili skečeve, a jedan od izvedenih bio je, po njenom mišljenju, veoma loš prikaz nje iz "ere ljubavnog trougla" Luna - Sloba - Kija.

foto: Printscreen

Miljana i Marija Kulić tokom turbulentne noći osvrnule su se na svađu povodom zavodljivog plesa rijaliti mame malog Željka, međutim nije sve išlo glatko. Naime, one su se ponovo sporečkale, do te mere da je Miljana pripretila:

"Ognjene, ja ću da idem kući!"

Ipak, ona i dalje tvrdi da se njih dve ne svađaju jer se vole najviše na svetu. Ona "jednostavno tako govori" kada je u stanju afekta, i nemaju nameru da prekidaju iskreni odnos koji neguju godinama.

foto: Printscreen

Vladimir Tomović, pak, razmišljao je samo o Staniji! Kako je rekao, situacija je takva da se samo "čekaju matičar i roditelji".

"Super je situacija, prija mi nenormalno, kad me zagrli uveče napuni me pozitivnom energijom", govorio je on, koji je i pre rijalitija znao za Staniju, ali mu je kao "slika bez tona" delovala poput "karakondžule".

foto: Printscreen

Iako je pred zadrugarima bilo još jedno izbacivanje, Stanija Dobrojević iskoristila je trenutak samoće sa Ognjenom Amidžićem, da porazgovara o Vladimiru! Iako je pre samo sedam dana njena lista atraktivnih momaka sadržala tri imena, na njoj se sada nalazi samo njegovo.

"Spustila sam šaku na Vladu, pa... videćemo", rekla je ona, ističući da se još ništa konkretno nije dogodilo, ali da ju je i te kako šarmirao.

foto: Printscreen

Gavirć i Stejin nisu mogli ni da sanjaju da će im je ovaj izliv emocija poznate starlete ukrasti šou, pa i na pet minuta!

foto: Printscreen, Ana Paunković

Inače, povodom izbacivanja, Deanu devojka Mina Golubović pružala je podršku iz studija.

foto: Printscreen

Sa njom je došao i njegov prijatelj Stefan Ilić.

foto: Printscreen

Iza Gavrića stala je supruga Dragana Rakčević.

foto: Printscreen

Zajedno sa njom, u studio je došao Radomir Kostić, publici poznat pod imenom sa Instagrama - Sen Trope.

foto: Printscreen

(Kurir.rs/Foto: Printscreen TV Pink)

Kurir

Autor: Kurir