PRIČA TAKMIČARKE IZ PAROVA: Kristinu mrtav otac proganja na Tviteru. SUMNJA DA JE ŽIV!

Kristina Delčev, glumica i učesnica „Parova 7“, ubeđena je da je njen otac Željko Delčev lažirao svoju pogibiju u Nemačkoj jer mnogima duguje novac, a sad pokušava da stupi u kontakt s njom preko društvenih mreža, saznaje Kurir Rijaliti.



Potresna priča ove Piroćanke da je oca videla samo dva puta u životu uznemirala je gledaoce rijalitija, ali ispostavilo se da u tome ima mnogo više neverovatnih i gotovo filmskih zapleta nego što se pretpostavilo. Njena najbolja drugarica Mina Ružičić detaljno nam je otkrila porodičnu tajnu Delčevih, o kojoj Kristina izbegava da govori.

foto: Printscreen

- Kristinini roditelji su se razveli kada je ona bila mala, posle toga oca nije viđala uopšte. Prvi put ga je videla tek kada je bila u osnovnoj školi, a posle toga sreli su se još samo jednom ili dva puta. Nju je to jako bolelo, pogotovo zbog toga što je bila teško bolesna, ona ima bolest koja napada bubrege i zato je kao mala često bila u bolnici. Njena majka Marija se mučila, nije imala novca za lečenja, a otac nije hteo ni dinara da da. On je u to vreme bio imućan, držao je prodavnice u Pirotu, kasnije se bavio i sitnim kriminalnim poslovima, bio je i u zatvoru. Onda je kasnije zbog dugova morao da pobegne iz Srbije - priča Mina, dodajući da je njena drugarica ubrzo dobila loše vesti - da joj je otac nastradao u inostranstvu.

foto: Dragana Udovičić

- Svima je bilo sumnjiva ta njegova smrt, znalo se da duguje mnogima novac, pa se zato veruje da je inscenirao svoju smrt. Kristina je počela da veruju u tu teoriju tek kada su na društvenim mrežama, posebno na Tviteru, počeli da je prate lažni profili na kojima neko postavlja pesme koje je njen otac voleo. To je prevelika slučajnost. Uporno pokušava da ostvari kontakt s njom, ali ona ne želi jer je jako povređana što nije hteo da joj pomogne kada je bila bolesna - rekla je Ružičićeva.



Kurir.rs/I. E./Foto: Dragana Udovičić

foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir