SVEKRVA ČUVA ĆERKU ALEKSANDRE SUBOTIĆ I VODI JE U VRTIĆ: Ništa ne radi bez njene dozvole, a Biljana otkriva da li Ljuba Pantović posećuje unuku!

Biljana Dragojević je majka učesnika rijalitija Davida Dragojevića koji je sa Aleksandrom Subotić ušao u "Zadrugu" i trenutno čuva njenu ćerku Magdalenu koju je dobila u vanbračnoj zajednici sa Aleksandrom Čabarkapom.

Davidova majka je otkrila kako to da je dete baš kod nje i kako je Magdaleni u vrtiću.

"Mnogo je srećna što je tamo sa decom. Druži se sa njima tamo i mnogo ih voli i vaspitačice su okej, uklopila se sa svima. Iskreno rečeno, ja sam klackala malo, to je obaveza, ja sam odgajila troje dece i nije mi problem za nju, ali pošto imam posao i obaveze, bio mi je problem. Ja sam pristala jer znam da će joj biti dobro ovde kod mene. Nisu mi davali savete, oni su živeli ovde pre nego što su ušli u Zadrugu, ja imam troje dece i ne trebaju mi saveti, sve znam što se tiče male dece", ispričala je potpuno iskreno Biljana.

foto: Printscreen/Premijera

Ona je zatim otkrila da li je u kontaktu sa Aleksandrinim roditeljima, ocem Karađorđem i majkom Ljubom, i da li se oni brinu o unuki.

"Ona dedu jako voli, on svakog dana zove, gledaju se na kameri. Ne daje mi savete, on zove, pita za nju, pričamo o deci u rijalitiju. Samo deda je zvao. On je jedini koji zove, pita za Magdalenu, on će je uzimati kad god poželi, tako smo se dogovorili. Sa baba Ljubom nemam komunikaciju nikakvu, jedino deda zove. Sad bilo ko da pokuša, ja bez Aleksandrine dozvole ne bih dozvolila da bilo ko vidi dete", objasnila je Biljana u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir