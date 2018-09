STRIC GA NE PODRŽAVA, ZAPRETIO MU PRE RIJALITIJA: Lunin brat do detalja ispričao šta mu je Đole Đogani rekao pred ulazak u Zadrugu 2!

Adam Đogani već je postao primećen u rijalitiju, a otkrio je šta mu je pred ulazak rekao stric Đole Đogani.

On nije imao reči hvale za rijaliti programe, pa se uplašio da će ga i Adam "obrukati".

"Pristao sam da uđem u Zadrugu na nagovor sestre Lune. Moj tata i Gagi su rođena braća, samo što se moj tata ne bavi javnim poslom. Mi smo svi povezani, Baki mi je brat, a Đole mi je stric. Đole ne podržava rijaliti. Šokirao se kada je čuo da ulazim i zapretio mi je da pazim šta radim. Rekao je: "Nemoj da se svađamo i da se ljutim na tebe, ne radi ništa zbog čega će se porodica stideti." Ne znam da li je pritom mislio na Lunu, ali mislim da on nema ništa protiv nje i da je porodica podržava", rekao je on i dodao:

"Đole zna da sam ja dobar i kulturan dečko, ali morao sam da mu objasnim da neću dozvoliti da me gaze i da se nijednog trenutka neću suzdržavati kada me neko iznervira. Primeniću njegova dva saveta, a to je da budem ono što jesam i da ništa ne primam k srcu, ni devojke, ni svađe, ma ništa, već da sve gledam kao igru", objašnjava Adam, koji je od početka rešio da bude podrška sestri Luni:

"Znam da Lunu mnogi ne vole i ja ću je braniti iako je ona dovoljno zrela da se brine o sebi. Sloba i Kija nas ne zanimaju uopšte. Sloba je dobar dečko, upoznali smo se, i ako uđe, biću sa njim dobar, a Kija me ne zanima. Voleo bih da uđe Gagi, a to je moguće", rekao je Adam.

