BILI SU 9 MESECI NERAZDVOJNI, DELILI MRVICE HRANE, A POBILI SE ZBOG ŽENE: Santana sad tvrdi da je Čolak omađijan, evo kod koga je išao pre Zadruge 2 (VIDEO)

Bora Santana odlučio je da Banetu Čolaku oprosti što ga je zbog Zerine Hećo udario pesnicom zbog prijateljstva od devet meseci, ali da se s njim neće više družiti sve dok je Čolak sa Zerinom.

"On je bio u Sarajevu kod hodže i sve ti jasno. Ko zna šta mu se desilo. Ko ga je omađijao", pričao je Bora Santana Zorici posle tuče.

"On ništa nije mnogo uvredio. Ja bih njega sad izbacila, a nju ostavila ovde u osinjaku", dobacila je Zorica.

"Neće ga izbaciti, mi smo prijatelji. Neka ga, ja njemu opraštam, ali ne želim da se družim s njim dok je s njom. Ona ne može nikog da gleda očima, pa ni Čolaka. Bolje da ga gledam da ga spasem od njega",

"Nije mi ništa, Bane je moj drug", pokušao je da ga opravda

"Niste se razdvajali devet meseci i da te udari to je po meni ružno. Krvnički ga je udario", pričala je Zorica.

"Ona je to napravila, žensko. On majku svoju nije poslušao i napašće mene i tebe. Nisam video odvratniju devojku", objasnio je Santana koji ne zna šta mu se desilo.

"Nije to strašno, da me je patosirao ja bih ga razvalio. Krivno mi je što je krenuo na mene. Ja ga spasavao od tri drugara da ga napolju ljudi ne biju šta je sve pričao. Bili smo tandem, a sada nije seo sa mnom. On meni ovde nije drug. Neka ga, ja mu opraštam", odlučio je Santana.

