ŠMIZLA NOSI TRAUME OD KAKO JE IZGUBILA BEBU, A ZBOG NJENE PRIČE BOŽA SE GUŠIO: Molim vas, pomozite mi! Nije mogao da dođe do vazduha!

Jovana Novakov Šmizla priznala je pred svima da je izgubila dete, a njen sadašnji dečko Boža nije mogao da veruje svojim ušima.

"To je strašno, ne mogu da se oslobodim traume. Mene parti taj događaj i jako mi je teško kada pričam o tome. I dalje imam noćne more. Sanjam dete kako me doziva u snu", ispričala je uplakana Šmizla, a onda je Boža otkrio kako se oseća:

"Guši me, ne mogu da dišem. Užasno mi je loše. Molim vas, pomozite mi."

Šmizla je trčala oko njega dok je on ležao u dvorištu i držao se za grudi, pokušavajući da dođe do vazduha. Ostali učesnici su komentarisali da mu je pozlilo i da ga je pogodilo sve što se dešavalo Šmizli u životu.

