MENJA IMIDŽ U LUKSUZNOJ VILI: Presađuje kosu pred kamerama

Milutin Radosavljević Mili zatražio je od produkcije „Parova“ da mu plati presađivanje kose jer ne želi više da bude ćelav. On je obećao da će zauzvrat taj proces uraditi pred kamerama TV Hepi, otkriva Kurir Rijaliti.



Čelnici srećne televizije još uvek nisu odlučili da li će mu ispuniti ovu želju, s obzirom na to da je njegovo ponašanje u poslednje vreme postalo nepodnošljivo i nije zaslužio da bude nagrađen. Zato su mu postavili uslov da u narednim danima mora da vodi računa o tome šta govori, ne sme da psuje i vređa druge učesnike i mora slepo da sluša sva naređenja produkcije.

foto: Damir Dervišagić

- Mili je došao na ideju o presađivanju kose, nama se to svidelo, ali nismo još odlučili da li ćemo mu izaći u susret. To bi svakako bilo zanimljivo za šou-program, ali on mora prvo da promeni svoje ponašanje da bi dobio tako vrednu nagradu. Verujemo da mu neće biti teško da se žrtvuje jer će mu se to isplatiti - rekao je naš sagovornik iz produkcije „Parova“.

Inače, Milutin je u petak saslušan u tužilaštvu jer ga je devojka Marijana još letos prijavila za fizičko zlostavljanje. Optužila ga je da ju je pretukao u hotelu „Jugoslavija“ i da ju je zaključao u sobi, zbog čega je nekoliko sati bila zarobljena. Ona je na kraju odustala od privatne tužbe, vratila se Miliju, ali njega država tereti za ovo delo. On se u policiji branio da je između njega i Marijane sve u najboljem redu i da planiraju venčanje.

foto: Kurir



(Kurir.rs/I. E. /Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir