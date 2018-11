NAS JE KARAĐORĐE SVE ZLOSTAVLJAO! Ljuba Pantović progovorila o Aleksandrinim traumama, a onda poslala brutalnu poruku Davidu i njegovoj porodici! (FOTO)

Ljuba Pantović još uvek nije postala učesnica "Zadruge 2", ali se njeno ime u tom rijalitiju svakodnevno pominje.

Otkad je Karađorđe Subotić ušao u Pinkov šou program, neprestano priča o bivšoj supruzi u negativnom kontekstu, dok se ćerka Aleksandra Subotić zaklinje da nikada neće progovoriti sa majkom. Pantovićeva kaže da je ne potresaju ovakve stvari i najavljuje da će se mnogo toga uskoro rešiti u njenu korist, ali da nikada neće pružiti ruku pomirenja svojim neprijateljima, izuzev Aleksandri.

U priču o tebi, Aleksandri, Karađorđu i Ivani Vrbaški upleo se i Srboljub. Možeš li da se složiš sa njegovim komentarom da se Karađorđe sveti tebi preko Aleksandre?



- Taj smrad mora svuda da gurne nos. Očajnički želi da uđe u "Zadrugu" i sad zove i moli novinare da da neku izjavu. Bolje nek povede računa o tome šta mu žena i deca rade nego što gleda rijaliti 24 sata i smrdi po Fejsbuku. Kao, on će da ide da brani Aleksandru. Ja bih se pre zapitala da li želi opet da onaniše prisluškujući brataničin seks preko zida ili možda sad želi i da viri kroz ključaonicu. Fuj, bre! Nek se leči ološ bolesni".

Aleksandra je izjavila da ima traume od Karađorđa jer ju je on oduvek maltretirao. Na šta je tačno mislila?



- Aleksandra pati od sindroma žrtve. Stalno neko nju maltretira, ona "jadna" ništa nije imala, svi su loši, a jedino je ona divna. Njen otac je sve tri (mene i ćerke) oduvek nipodaštavao, govorio nam da smo debele, nikad nije rekao "super" za bilo koji uspeh i slično. To je bilo psihičko zlostavljanje, s tim što je mene i fizički napadao.



Smatraš li da Aleksandra sada ima posledice zbog traumatičnog detinjstva, da je Karađorđe krivac za to i da bi morala da potraži stručnu pomoć?



- Mene stvarno nervira taj termin "traumatično detinjstvo"! Na to mogu da se pozivaju osobe koje su preživele ratove, progone, kojekakva zlostavljanja. A ne jedna razmažena osoba koja je imala pored svoje majke (mene) mnogo više nego normalna deca i nego što je trebalo. Njen otac je kriv za njenu neškolovanost i za gomilu laži na koje je ona nasela.



Da li ti je sada dozvoljeno da viđaš unuku Magdalenu ili barem da se čuješ telefonom sa njom?



- Meni niko ne može da zabrani niti da mi dozvoljava da ja vidim svoju unuku, a kamoli neka veternička landara koja naplaćuje ljubav 1.000 evra. Svaki korak im znam, redovno dobijam izveštaje i o Bebi i o njima, tako da neću priuštiti landari tu čast da joj se obrati Ljuba Pantović, šampionka.

Jesi li ispratila veridbu Karađorđa i Ivane Vrbaški u "Zadruzi2", rekao je da planiraju bebu?



- Svaki komentar je suvišan. Majmun i N. N. osoba u epizodi „sve za kameru“.



Aleksandra kaže da će ona morati da izdržava njihovo dete jer Karađorđe nema stalne prihode?



- Da kažem stvarno šta mislim, ne bi valjalo. Ovako ću upakovati u šareni papir i reći: "Beše Magdalenu večito čuvaju Kurta i Murta?!“



Da li je ikako moguće pomirenje na relaciji Pantović-Subotić-Dragojević?



- Za mene se zna da ne praštam i ne zaboravljam! Samo moja ćerka može da dobija dodatne šanse, ali sa sve većim ograničenjima. Ja njoj ništa ne verujem, ali bih joj uvek pomogla. A ovi ostali? Da polumrtvi leže na ulici, a da su mi na putu, ja bih to nogom šutnula sa putanje i nastavila. Živi mrtvaci.



Da li te kao majku povređuje Aleksandrin stav da ne postoji mogućnost da se pomiri sa tobom?



- Iskreno, toliko me puta izdala, prodala, toliko laže i izmišlja da je stvorila u meni osećaj da me ne zanima šta radi. Ako sa 22 godine ne shvata da mora da se zna ko je roditelj a ko dete, šta ja imam tu da kažem? Tražiće sama pomirenje kad ostane sama i kad je šutnu ološi sa kojima se uhvatila. A sad vi meni recite - da li sve to ide baš u tom pravcu i da li se opet pokazuje tačnim sve što sam pričala da će se dešavati? O, da!



Svaka čast Dejanu što je opleo po majci! Kako komentarišeš uključenja Davidovog brata Dejana u „Zadrugu“ i ono što je rekao o njemu i njihovoj majci Biljani?

- Svaka čast Dejanu. Dečko se predugo suzdržavao i ja razumem da mu je pukao film gledajući ono foliranje landare i botoksiranog. Još landara smećarka kao „hvala Dejanu što je pljunuo majci u lice“, a ovamo huška moju ćerku na mene. Folirantkinja landara mrzi Dalilu jer je muslimanske vere, a mrzi i Dejana jer nikad nije mogla da manipuliše njim kao što radi sa edipovcem Davidom.

