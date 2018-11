LUNA NEMA GRAMA LJUDSKOSTI! Tomina majka krenula drvljem i kamenjem na blogerku: On tvrdi da je zaljubljen, ali ona zna šta je pričao POSLE PRVE ZADRUGE!

Toma Panić šokirao je sve iznenadnim priznanjem da je zaljubljen u Lunu Đogani. Šta više, osmelio se da joj uputi i nekoliko stihova, ali ona je udvaranje oštro odbila pa i prekinula svaki kontakt sa njim. Kada joj je zamerio druženje s Davidom Dragojevićem zaradio je i šamar, a njegova majka za sve krivi nju.

"To je bilo strašno, potresena sam. To je udarac na njegovu ličnost. Ono je bio bezobrazluk sa njene strane, onakve uvrede i napadi. On se uvek trudio da bude dobar prema njoj iz poštovanja prema Slobi. Ja protiv nje nemam ništa, ali ovakvo ponašanje je nedolično. Šta ona pokazuje u stvari? Problem je što je on napisao stihove? Mogla je da ga odbije i na lep način. Zameram mu što joj nije uzvratio, ne fizički, ali je trebalo da je verbalno spusti na zemlju", kaže Jasmina Panić.

foto: Printscreen

"Ona je počela da histeriše kada je David bio tu, to se videlo. Ona je htela pred njim da ispadne svetica, vidi se da oseća nešto prema njemu. Toma se umešao u tu priču jer je video da je ona sedela sa Davidom i igrala. Video je šta se dešava i želeo je da odbrani Aleksandru i Davida od nje, jer mu je žao što Aleksandra plače. On je jako osećajan, iako se to ne vidi", obrazložila je ona njenu teoriju.

Takođe, Jasmina sumnja da se njen sin zaista zaljubio u Lunu, jer "ona nema ono što Toma uglavnom traži".

"Ne verujem da se njemu sviđa Luna, znam šta je pričao o njoj i nakon 'Zadruge 1'. Nelogično mi je da se on zaljubi u nju jer ona ne poseduje ono što se njemu sviđa - kulturu, ponašanje, manire. Ona to nema. Nema kod nje ljudskosti, emocija i osnovne kulture u koju bi se zaljubio. Znam Tomu i devojke sa kojima je bio sve su kulturne i fine, za razliku o nje", kaže ona.

Toma je, inače, od ulaska u rijaliti intrigirao gledaoce svojim pozdravima upućenim devojci koju je nazvao Feniks. U tim pozdravima su mnogi pronašli novinarku Katarinu Keti Ristić, bivšu zadrugarku koja je u Belu kuću ušla kao Tomina bivša devojka. Međutim, maneken je nedavno otvorio duši u priznao da je Feniks devojka čije ima počinje na slovo N u koju je zaljubljen sedam godina i koju i dalje traži u svakoj devojci.

foto: Priintscreen Pink

Kako se navodi, u pitanju je izvesna Nataša Ćosić iz Svilajnca sa kojom je Toma bio u višegodišnjoj vezi. Prijatelji manekena i lepe Svilajnčake kažu da je ljubav imeđu njih bila velika, ali da se sve prekinulo iznenada pre nego što je Toma ušao u "Zadrugu 1", nakon čega je Nataša sa društvenih mreža obrisala sve njihove zajedničke fotografije.

Tomina majka je potvrdila ova saznanja i otkrila šta je pošlo po zlu u njihovoj vezi.

"Ona je lepa, obrazovana i kulturna. Nisam ni znala na koga se odnosi to 'Feniks', pa sam pitala starijeg sina koji mi je rekao da je Toma tako zvao Natašu. On je nju mnogo voleo, verovatno je još voli. Ima tu mnogo stvari zbog kojih su se razišli, u njihovu vezu su se upleli njeni baba i deda sa kojima ona živi", otkrila je Jasmina.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir