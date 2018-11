DA LI TO SLOBA ŽELI DA PORUČI LUNI DA SE PREMA NJOJ PONEO KAO SER.NJA?! Pevač se tek sprema za ulazak u rijaliti, a već je postao BRUTALAN! (FOTO)

Sloba Radanović biće gost u "Zadruzi 2" tokom jednog dana samo, ali će to biti trenutak kada će se bivši ljubavnici, tačnije on i Luna Đogani, ponovo sresti i to pred milionskim auditorijumim.

Od ovog susreta se svašta može očekivati, ali po onome što je Sloba danima izjavljivao, kod nejga je to završena priča. Međutim, sada je ovom objavom poručio nešto zanimljivo, a na koga je mislio, to on jedini najbolje zna. On je na svom Instagram profilu okačio sledeće reči:

"Ne dobijaju svi istu verziju mene. Neko će ti reći da imam predivnu dušu. Drugi će ti reći da sam hladnokrvni ser.nja. Veruj i jednima i drugima. Ja se prema ljudima ne odnosim loše, već onako kako su zaslužili".

