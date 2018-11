NABIJAO SI ME NA ONU STVAR I GOVORIO DA SAM SLOBINA J*BAČICA: Luna Đogani ne sluti da joj dolazi bivši, pa razvezala jezik o pevaču (VIDEO)

Sloba Radanović, bivši učesnik Zadruge, bivši muž Kije Kockar i bivši dečko Lune Đogani, ući će ponovo u rijaliti, na žurku, a blogerka i ne sluti da će ga videti.

Iako baš niko ne zna da će Radanović ući u utorak naveče, u Beloj kući se povela rasprava o njihovoj ljubavi.

"Dok su svi ovde, učesnici i novinari, nagovarali Slobu i Lunu da priznaju da su se zaljubili, jedini sam govorio da su oni samo prijatelji. Kad su priznali, ja sam podržao njihovu ljubav, jer sam mislio da je normalno podržati osećanja. A svi vi koji ste ih ložili da priznaju, odmah ste počeli da ih j*bete! E, sad, to što to nije uspelo, to je druga stvar", pričao je Miki.

Lepi Mića je rekao da je Luna pogrešila jer je slušala ljude koji su podržavali ljubav sa Slobom, koja je bila pogrešna, a nije slušala njega, koji joj je govorio da je posredi velika greška.

"Ja sam ti bio prijatelj, a ne oni", potvrdio je Mića.

Miki ga je opomenuo da nije hteo da kaže pred svima da su Filip Đukić i Kija Kockar imali seks u hotelskom toaletu, iako je vrlo dobro znao da se to dogodilo.

"Jeste, bio si mi prijatelj dok si me nabijao na onu stvar i govorio da sam "p*šačica k*rca" i "Slobina j*bačica"", ironično mu je odgovorila Luna.

