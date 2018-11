ZOLA BI DA USVOJI ŽELJKA KULIĆA? PRIJATELJ DI-DŽEJA OTKRIO SVE: Beba nije nikakav problem!

Lazar Čolić, poznatiji kao di-džej Zola, za samo nekoliko dana učešća u potpunosti se uklopio u rijaliti ekipu a zatim i ukrao srce jedne od najtemperamentnijih, Miljane Kulić. Par je prethodne noći razmenjivao poljupce u dvorištu, pa i u krevetu, a njegov bliski prijatelj Aleksandar Marić novopečenom paru šalje samo reči podrške.

"Drago mi je što su se Zola i Miljana smuvali. Znam da je on prati već duže vreme i da mu se sviđa. Vidim da je srećan i podržavam njihovu vezu! Čak i mislim da su mu emocije sada još veće kad je video da se i on njoj sviđa. Vidim po njemu da mu prija", kaže on.

Takođe, on smatra da bi njih dvoje uspeli i napolju.

"To će vreme da pokaže... Sve je na njima. Vreme će pokazati svoje... A mislim da bi moglo da se pretvori u ozbiljnu vezu i posle rijalitija".

Zoli, kako kaže, uopšte ne smeta maleni Željko, jer obožava decu.

"Ne verujem da mu Miljanina beba predstavlja ikakav problem. On voli decu, a i svestan je toga bio da ona ima dete".

Kako naglašava, njegov prijatelj koji sada provodi vreme u rijalitiju gaji iskrene emocije prema Kulićevoj.

"Znam da gaji emocije prema njoj. Pod takvim okolnostima je ipak sve teže. Moraju ostati jaki, pogotovo on jer mu je prvi rijaliti".

Taktiku, kaže, nema niti je Miljana deo bilo kakvog plana.

"Ma nije taktika, kakva taktika! Znam da je dečko gotivi već duže vreme... I da mu se sviđa. A i po njemu se vidi da mu je baš stalo do nje".

