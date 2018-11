LAZAR MASIRAO ALEKSANDRU, A ONA SE SMEŠKALA SVE VREME: David se uhvatio za glavu, a EVO kako je reagovao kada je Jeremić POLJUBIO njegovu devojku! (VIDEO)

Aleksandra Subotić i David Dragojević sedeli su u dnevnoj sobi, a Lazar Jeremić je masirao zadrugarku naočigled njenog momka.

Njoj je bilo prilično lepo, a dok se akcija odvijala David je sedeo ćuteći, gledao u pod i povremeno pijuckao sok, pa da li su to bili znakovi nervoze ostaje da nagađamo.

David do sada nije pokazivao ljubomoru, ali kada se u jednom trenutku uhvatio za glavu, postalo je neizvesno. Međuti, Lazar je uskoro rešio da prekine sa masažom, ali je za kraj poljubio Aleksandru u čelo.

David je prećutao sve ovo, ali je čim je Lazar otišao pomazio svoju devojku. Možda mu je ovo bilo potrebno da shvati kako se njegova devojka oseća sve vreme dok on razgovara sa ostalim zadrugarkama, međutim on do sada ni jednu nije masirao.

