PROGOVORIO O RIALDI! SLOBA RADANOVIĆ ĆE NALETETI NA NAGAZNU MINU KADA BUDE UŠAO U RIJALITI: Spreman sam na sve, a ako pođe po zlu imam PANCIR U GEPEKU! (FOTO)

Sloba Radanović gostovao je u emisiji i tom prilikom progovorio o Luni Đogani, ali i Rialdi sa kojom poslovno sarađuje, mada se u gradskim krugovima govori drugačije.

Ognjen Amidžić izrešetao je Slobu pitanjima o žurci koja se očekuje u "Zadruzi 2" i gde će se posle dužeg vremena sresti sa blogerkom, a on se nada najboljem kada bude ušao, ali je priznao da za svaki slučaj ima rezervni plan:

"Nije mi ni neprijatno ni prijatni, imam čudan neki osećaj, proveo sam tamo 10 meseci. Poslednji put smo se videli kada je ona ušla u "Zadrugu" poželeo sam joj sreću. Ja nikad ništa ne planiram, uvek se izjalovi, gledam da u situaciji delujem najprimerenije. Spreman sam na sve. Mislim da će veče izaći na pozitivnu stranu. Tu smo da im ulepšamo veče. Nadam se da će i oni to tako da shvate. A opcija B je pancir u gepeku"

Na pitanje o Rialdi, bosanskoj pevačici sa kojom ga sve češće povezuju u emotivnom kontekstu, pa su ih čak i uslikali sa njom kako ulaze u njegov stan:

"To je sve bio paparaco, naravno da se Rialda i ja nismo smuvali. Otkud ti znaš da smo išli kod mene kući? Možda je ona samo kod mene do ulaza do sandučića. Možda je htela samo da mi plati račune. Mi delimo istog menadžera, istu kuću. Ne delimo kiriju, mada, mogli bi i to da počeno. Često se i viđamo i družimo na tim zajedničkim skupovima".

