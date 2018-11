TUKAO SE ZA PARE, RODITELJI SU MU BILI U ZATVORU I IMA POLUBRATA: Životna priča Đorđa Tomića podigla je sve na noge! Nikome nije pričao o ovome...

Đorđe Tomić učestvovao je u poligrafu, pa je odgovorio na mnoga pitanja i šokirao javnost. On je izneo detalje iz privatnog života, a tiču se njegove porodice.

Da li je istina da imaš polubrata?

- Da! Imam polubrata o kome nikad ne pričam nikome. Moj otac se nikad nije potrudio da pronađe svog sina. On je njega napravio sa 19 godina, živeo je u braku sa a tom ženom 4 godine, razveli su se, moj otac se vratio u Bjeljinu, ta žena je poginula, on je pripao babi i dedi da bi kasnije odrastao u domu. Kada smo mi pitali u domu kakav je, rekli su nam da je voleo da popije. On je kod nas bio 2,3 puta, ali je non-stop pravio probleme i otac je primetio da je moj polubrat dolazio kući pod dejstvom narkotika.

foto: Printscreen/Happy

Da li je istina da su ti roditelji bili u zatvoru?

- Istina je da su bili u zatvoru još dok smo sestra i ja bili u ranom detinjstvu, sestra je bila kod jedne babe, a ja kod druge. Prvo kad sam bio manji, baka mi je govorila da je to zato što su radili svakakve gluposti. Međutim kad sam odrastao i pitao majku šta je pravi razlog zašto su tamo bili, rečeno mi je da su oni bili u društvu nekih ljudi koji su spavali kod nas. Desio se pokolj u jednom naselju za vreme rata. Ti ljudi koji su bili kod nas u kući su to učinili, to su moji roditelji znali. Kada su oni pali, moji mama i tata su privedeni kao saučesnici. Dobili su po godinu dana zatvora za prikrivanje zločina. Kada je majka izašla na vikend, otac joj je rekao da se ne vraća u zatvor, pa smo pobegli za Srbiju.

Da li je istina da si u nedostatku novca, pristao na tuče za pare?

- Istina je da sam pristajao na takve ponude, baš zbog trenutaka u kojim sam imao nedovoljnu količinu novca od one koja mi je bila potrebna. Kada sam otišao od kuće, gledao sam da nešto radim ilegalno sa što manje štete, da ne pravim sebi velike robije.

Ovi njegovi odgovori bili su istiniti, kako je poligraf utvrdio.

foto: Printscreen/Happy

