KRŠTENJE, VENČANJE I PRESAĐIVANJE KOSE PRED KAMERAMA? Ovu rijaliti godinu Mili će zauvek pamtiti!

Vesna Vukelić Vendi kumovaće Miliju na krštenju, koje ohn željno iščekuje. Otkako je čuo njen predlog ne može da prestane da razmišlja o tom događaju, a kako planira i da izgovori sudbonosno "da", ovu godinu smatra ogromnom prekretnicom na bolje.

"Dobio sam od Vendi ulje iz crkve Svete Petke, dobio sam i krst i ikonu Svetog Trojstva. Vendi mi je rekla da treba da se krstim. Ona je izrazila želju da me krsti. Ja sam prihvatio taj njen predlog, jer već dugo to želim. Ne znam tačno gde ću obaviti taj čin ali svakako bićete obavešteni", rekao je on, pa nastavio: "To je za mene sigurno prekretnica, jer planiram i da se oženim ove godine", zaključio je on.

"Vendi će mi biti kuma na krštenju. Jedva čekam da se krstim i nadam se da će mi biti bolje", kaže Mili.

Takođe, on u planu ima i da promeni lični opis u potpunosti! Naime, kako saznajemo, Mili je tražio je od produkcije da mu plati presađivanje kose jer ne želi više da bude ćelav. On je obećao da će zauzvrat taj proces uraditi pred kamerama.

"Mili je došao na ideju o presađivanju kose, nama se to svidelo, ali nismo još odlučili da li ćemo mu izaći u susret. To bi svakako bilo zanimljivo za šou-program, ali on mora prvo da promeni svoje ponašanje da bi dobio tako vrednu nagradu. Verujemo da mu neće biti teško da se žrtvuje jer će mu se to isplatiti", rekao je naš sagovornik iz produkcije.

