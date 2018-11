ZOLA PRE RIJALITIJA TRAŽIO BLAGOSLOV OD MAJKE DA OŽENI KULIĆEVU: Bio bi presrećan da usvoji malog Željka, a evo kakvo je Lazar detinjstvo imao...

Lazar Čolić Zola, protekle subote postao je učesnik rijalitija, a na samom ulasku priznao je da mu se jako dopada Miljana Kulić. On nije časio časa, pa je već posle samo dva dana uspeo da osvoji Kulićevu, a tokom protekle noći njih dvoje su razmenjivali nežnosti.

Lazarov drug Boban je otkrio da je on čak tražio blagoslov od svoje majke da bude sa Kulićevom.

"Jedan od najvećih razloga što je on ušao u rijaliti bio je taj da dođe do Miljane. Ona je konstantno bila u rijalitijima i nije bilo moguće da je upozna i ostvari bilo kakav kontakt sa njom. Miljana je u njemu probudila emocije još dok je bila u prvoj sezoni "Zadruge". Pre nego što je otišao ja sam bio kod njega kući i prisustvovao momentu kada je Lazar upitao svoju majku da li ima njen blagoslov u svojoj nameri da osvoji Miljanino srce i da, ako sve bude kako treba, jednog dana ona postane njegova životna saputnica. Nema tu taktike i kalkulisanja. On je otišao da osvoji srce Miljane Kulić i na dobrom je putu. Ja mu želim sreću u tome", rekao je Boban.

Ono što zanima sve jeste da li će Lazar gledati Miljanino dete, malog Željka, kao svoje, a Boban je siguran da će se to desiti.

"On je odrastao bez oca, upoznao ga je tek kada je imao 12 godina. Njegova moralna dužnost je da ne dozvoli da se to desi malom Željku. On je i sam rekao, ne samo da bi ga prihvatio nego bi bio i presrećan i ponosan da malenom Željku zameni oca, da se postara da njemu ništa ne fali kao što je Zoli falilo", zaključio je Boban.

