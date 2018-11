LUNA JE NA IVICI SAMOUBISTVA! STRUČNJAK ZA KURIR: Blogerkino ponašanje je ALARMANTNO, Zadruga je za Đoganijevu POGUBNA!

Luna Đogani na korak je od toga da digne ruku na sebe i pod hitno mora da napusti "Zadrugu" kako bi započela proces lečenje psihoterapijama, smatra psiholog Lidija Grujić.



Scena u kojoj modna blogerka urla na sav glas, zapomažući i dozivajući ime Slobodana Radanovića, uznemirila je javnost. Čim je ugledala pevača koji je bio gost na žurki u "Zadruzi", Đoganijeva je počela da se ponaša neurotično i labilno.

Prvo je nekoliko minuta stajala ispred bine i gledala u Radanovića, onda je počela da plače, da bi je na kraju odveli u posebnu prostoriju gde se odigrala nesvakidašnja drama. U potpunom nervnom rastrojstvu, Luna je toliko vikala da niko od takmičara nije uspeo da je urazumi i smiri.

"Slobo! Moja najveća bol u životu si ti! Zašto si me iskoristio? Slobo, Slobo, Slobo, Slobice! Ljubavi moja, vrati mi se, vrati se, Slobo. Ne, neću bez tebe da živim. Ne mogu, foliram se da mi je dobro. Nije, nisam dobro! Fali mi moja ljubav, moj jedini muškarac koji me voleo i čuvao kao princezu. Nisam uspela da se saberem, nisam. Pukla sam", vrištala je Luna, dok su je Savo i Adam držali.

Psiholog Lidija Grujić rekla je za Kurir da je stanje Đoganijeve više nego alarmantno i da joj je hitno potrebna stručna pomoć.



"Luna proživljava Slobino odbijanje, što u njoj izaziva ogromnu patnju. Ljubavno odbijanje, bol, tuga, osećaj manje vrednosti mogu je lako navesti da protumači da njen život nije vredan. Da ona ne vredi, ključni je razlog da pomisli na suicid. Sada joj je potrebna podrška najbližih. Razgovor sa Slobom doveo bi do rasvetljavanja njihovog odnosa. Tu bi se u njenom umu stvari postavile na mesto. Voleti nedostupnog muškarca znači braniti sebi ljubav. Pošto znamo detalje iz Luninog odrastanja, lako uviđamo vezu koja je podsvesno navodi na pogrešno biranje partnera. Luna nije u toj meri mentalno jaka, te se drži svojih 'priča' u koje želi da veruje, jer takve priče mnogo manje bole", kaže Grujićeva i nastavlja:

"Razgovori sa stručnom osobom bi je naveli da svoju sliku sagleda šire. Osnažili bi je. Međutim, gledajući kolika je njena patnja, mislim da bi tek to otvorilo njenu Pandorinu kutiju. Lunin odnos sa Slobom najverovatnije preslikava njen odnos sa nekim članom porodice ili bivšim partnerom. Dakle, patnja usled odbijanja, već doživljena, u njoj postoji odavno! Naravno da vraćanje u 'Zadrugu' u Luni izaziva da ponovo proživljava svoje trenutke sa Slobom, i lepe i ružne. 'Zadruga' je mesto koje je potpuno pogubno za nju u ovoj životnoj fazi. Ovaj incident je bio očekivan", zaključila je psiholog, dok Lunini roditelji, Anabela Atijas i Gagi Đogani, nisu odgovarali na naše pozive.

Neumoljiv



Sloba: Gotovo je među nama

Sloba Radanović je po ko zna koji put ponovio da je gotovo između njega i blogerke.



"Krivo mi je što se tako oseća, žao mi je. Rekla je da sam joj ja uništio život, a onda plače. To ne kapiram malo. To je gotovo. Normalno sam pevao, došao sam da obavim svoj posao, da ih zabavim i tako sam se i poneo. Ako nešto ne ide, onda ne ide. Ne mora to po svaku cenu",rekao je za Pink Sloba.