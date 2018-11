SLOBI JE ŽAO LUNE, ALI SAMA JE KRIVA ŠTO JE ODUSTAO OD NJE: Posle žurke i nervnog sloma bivše devojke, pevač otkio ZAŠTO JE ZAUVEK STAVIO TAČKU!

Sloba Radanović ne krije da mu je krivo zbog toga kako se sada, posle raskida, oseća Luna Đogani, ali i navodi da je sama kriva što je dozvolila da on totalno odustane od njihove ljubavi iz prve sezone rijalitija "Zadruga".

"Krivo mi je stvarno kada vidim da bilo ko, ne samo ona, ali i ona normalno, doživi tako nešto, mlada osoba da dozvoli sebi da se tako zbog nekoga iznervira. Mislim da bi trebalo malo više da se iskulira tamo, da se smeje, da se šali, da se zeza, da se opusti. Ljudi će pričati pa će pričati svakako".

foto: Printscree, Vladimir Šporčić

S obzirom da se vodi polemika oko toga da je pevač totalno iskulirao blogerku na žurki gde je došao kao pevač, pri čemu se ona slomila kao nikada do taga, on je otkrio zašto je rešio da stavi tačku na njihov odnos:

"Zato što sam čuo dosta gluposti o sebi dok je ona tamo, pogotovu iz njenih usta. Najveća moguća glupost je da sam ja nju ostavio kada sam čuo da je ona romske nacionalnosti. Krenula je da me po svaku cenu u izlivima svog besa da me ocrni, i opet joj to ne zameram, jer je to zatvoren prostor, ali mislim da postoji neka granica do koje možeš da prećutiš, da se ugrizeš za jezik".

foto: Printscreen

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Instagram

