ELEONORA NA STUBU SRAMA ZBOG SLOBE! Kulićka i Aleksandra znaju ŠTA JE RADILA NA ŽURCI! Oglasio se i Sloba pa OBELODANIO šta se dešavalo u mračnom pabu! (VIDEO)

Događaji sa žurke koja je uzdrmala ceo Imaginarijum se prepričavaju i dan posle i to na slavi Marije Kulić gde je ona sa Aleksandrom Subotić komentarisala očijukanje Slobe Radanovića sa učesnicom Eleonorom Miljković, i to pred očima bivše devojke Lune Đogani. Na sve ovo, oglasio se i sam Sloba, te priznao da su se samo rukovali i to je bilo sve.

"Ja sam rekla Davidu dok smo je gledali, Eleonora ga je gutala pogledom. Iz ćoška je blenula u njega nije se pomerila. On je meni samo iskren, nije lep, niti je zgodan" - kazala je Aleksandra.

foto: Printscreen

"Ne, simpatičan je, facu ima lepu. Ali posle svega onoga ko može da se zaljubi u njega" - rekla je Marija.

"Ona se mnogo pravi fina, ali uopšte nije. Ona je sad pod Mićinom komandom. To ne priliči njegovim godinama, on je muškarac, ima sto godina. A on je stvoren da bude makro. Slika i prilika. Manipuliše tu devojkama, gura ih u krevet".

foto: Printscreen

Povodom ove teme podigla se ogromna prašina, a Sloba je za "Pink" otkrio šta se zaista desilo na žurci između njega i Eleonore te objasnio da nije ništa loše uradio:

"Eleonoru sam upoznao sinoć. Devojka je najnormalnije prišla, javila se i rekla da želi da se upoznamo. Ne vidim ništa loše u tome".

foto: Printscreen

