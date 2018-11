KAD SAM GA NAMAZALA SVETIM ULJEM, OSETILA SAM KAKO JE ĐAVO IZAŠAO IZ NJEGA: Mili izlazi iz luksuzne vile da se KRSTI, a Vendi ga uči SVETIM TAJNAMA!

Mili Radosavljević je rešio da okaje grehe, pa je od produkcije tražio da mu organizuje krštenje, a želi i da pred bogom i gledaocima rijalitija "Parovi" zavetuje na večnu ljubav devojci Marijani Marković, ali pre toga će morati da se krsti.

Međutim, iako će u "Parovima" ostati narednih nekoliko meseci, Mili je uspeo da se snađe, pa je već odabrao kumu, ali i crkvu u kojoj će se krstiti.

foto: Damir Dervišagić

Kontroverzni učesnik rijalitija nedavno je bio u Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu i zakazao krštenje, a kuma će biti pevačica Vesna Vukelić Vendi.

- Pristala sam da mu budem kuma, a već smo imali ozbiljne razgovore o veri. Želeo je da sazna što više o svojoj slavi, Svetoj Petki, a kada sam ga namazala svetim uljem, osetila sam kako je đavo izašao iz njega. Kao da se desila neka vrsta malog preobražaja, od tada je drugi čovek i to se vidi - kaže Vendi i objašnjava šta će sve Mili morati da uradi kako bi bio dobar vernik.

foto: Happy screenshot

- Očekujem od njega da ide na liturgije i da polako uči o Svetim tajnama. Iako je mnogo grešio u životu, Bog će mu sve oprostiti ako se bude iskreno pokajao. Kod njega vidim potrebu da rupčagu i prazninu u sebi popuni duhovnim sadržajima - kaže Vendi, dok je Mili objasnio zbog čega želi da se krsti.

- Kada sam rekao Vendi da nisam kršten, savetovala me je da to uradim, a potom je izrazila želju da mi bude kuma. Od nje sam dobio ulje iz Crkve Svete Petke, krst i ikonu Svetog Trojstva. Moram da priznam da će krštenje za mene biti prekretnica, jer planiram da se ove godine oženim u crkvi, a to ne mogu da

uradim pre nego što se krstim - ispričao je Mili u rijalitiju i objasnio da je oberučke prihvatio pevačicin predlog da mu bude kuma.

- Mili je izrazio želju da se oženi u ovoj sezoni "Parova", ali da to bude pravo venčanje. Mi smo uvek tu za učesnike koji su spremni da budu bolji, kako u životu, tako i u samom programu. Šaljemo pozitivnu sliku da čovek treba da veruje, gradi bolju budućnost, da su porodica i vera temelj društva - rekao je izvor iz produkcije "Parova".

Kurir.rs/Alo/Foto Damir Dervišagić

