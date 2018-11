LAZAR JE LUD, PLAŠI ME! NE SMEM DA IMAM SEKS SA NJIM, NAPRAVIĆE MI BEBU: Moskva besna na bivšeg dečka, više se neće MIRITI! (VIDEO)

Nataša Moskva plaši se da će joj Lazar Jeremić, sa kojim je raskinula više puta i vraćala mu se, napraviti bebu.

Ona je Marku Miljkoviću pričala kako ne želi da bude sa njim u rijalitiju, a ni napolju, jer joj više ne prija njegovo društvo.

"Možete da se izje.ete ponekad?", pitao je Marko Moskvu, koja mu je dala iscrpan odgovor:

"Ne možemo više ni to. Ne mogu da ga se rešim. Ponaša se kao da pi*ku nije video nikada. On meni kaže da zna da ćemo napolju da budemo zajedno. Baš hoćemo. Blokiraću ga na Instagramu i Fejsbuku i neću da mu dam broj telefona. Ja bih volela da se ovde spetlja sa nekom drugom devojkom. Bilo mi je lepo sa njim jedno vreme, a onda je počeo da me gnjavi u krevetu. Ja njega poštujem i on je dobar kao osoba. On je za vezu mnogo naporan. Ja se bojim da imam se.s sa njim, jer hoće da mi napravi dete. On je lud dečko."

