DEVOJKA JE ČEKA NAPOLJU, A ONA PRODAJE OSEĆANJA ZA NOVAC: Matora već danima OČAJNA, a sada je pronašla LEK za depresiju! (FOTO)

Jovana Tomić Matora kroz umetničku sliku pokazala je kako se oseća, te svima dala do znanja da pati za svojom devojkom Sanjom Stanković koja je čeka van kapija velelpnog imanja "Zadruge 2".

Veliki šef je ukućanima omogućio da se zabave i kreativnim stvarima, pa je tako Matora iskroistila priliku i naslikala nešto što trenutno slikava njeno psihičko stanje, a prodajom dela u zalagaonici, zaradiće i novac i time uvećati svoj budžet.

"Ovo je moja emocija u trenutku, to je emocija, tuga, depresija. Trudila sam se da pokažem svoja osećanja. Poenta priče je da postoje dve strane. U tom trenutku nisam bila ni tužna, ni srećna. Ovo su latice, to je cvet i to sam ja, samo što sam još uvek rasejana i težim ka rasvetljenju. Pored moje porodice tu je i Sanja. Postoje neke stvari koje me obraduju i vrate iz depresije. To su sva moja osećanja i tako se danas osećam", izjavila je Jovana kada je predstavljala svoju tugu na platnu.

