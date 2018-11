ANABELA ŠOKIRALA NACIJU: Luna je od raskida na specijalnoj terapiji! Gubitak Slobe doživela je kao SMRT! Jeziva ispovest blogerkine majke o ćerki koja se NE MOŽE POMIRITI sa realnošću!

Anabela Atijas gostovala je u emisiji povodom stanja njene ćerke Lune Đogani, i nervnih slomova koje doživljava nakon raskida sa Slobom Radanovićem, sa kojim je ljubavnu vezu imala u prvoj sezoni "Zadruge".

"Ovde sam jer želim da prokomentarišem mentalno zdravlje svoje ćerke, jer ste me vi to zamolili, jer sam je ja i rodila, da zaustavimo priče da je ona sklona samoubistvu".

Anabela je govorila o svemu iskreno, pa se dotakla i početka njihove velike ljubavi o kojoj su se grupe na internetu pravile i podrška danima pružala:

"Kada sam videla da će Sloba ući u Zadrugu, priželjkivala sam taj dan iskreno, iz ugla gledalaca Luna i Sloba su dve slične duše koje su se pronašle u tom čudnom prostoru, a mi svi nismo mogli da ne osetimo tu ljubav koja je bila toliko jaka. Zavoleli smo njih kao aktere, navijali za njih, to su bile grupe navijača i fanova koji su pričali o tome".

"Ja sam kao mamam jedva čekala taj njihov susret, iako su se videli dan pred njen ulazak. Njene emocije su se menjale unutra, od čežnje, bola, Jer su svi očekivali da je to jedna površna ljubav, desilo se suprotno od toga, njena ljubav je toliko velika, ja nisam videla ništa jače. To traje više od godinu dana, koliko je ona želela da povuče crtu, emocije su prejake", rekla je pevačica prisećajući se svega kroz šta je njena ćerka prošla.

Kako se Anabela osećala dok je gledala svoju ćerku kako teško podnosi raskid pevačica je objasnila:

"Doživela je šok, mi smo svi znali da će on ući, ona nije. Mi smo svi znali. Raspršena iluzija da je volela onoliko koliko on nije. Očekivali smo svi, zavolevši tog mladića, kao nekog ko je lepo vaspitan i poseduje sve ljudske kvalitete, očekivala sam jedan topao zagrljaj i topla reč biti dovoljan. Ona zna da on neće biti sa njom, ali očekivala je prijateljsku ruku".

"Neko u braku ne živi tako kako su oni živeli 9 meseci, neko ih je podržao neko nije, ali ne možemo da izuzmemo činjenicu da je on kupao, branio, čuvao, i onda sve nestane. To je ona doživela kao njegovu smrt. On se izjasnio da ne želi, da ne oseća, ona je ipak u njemu očekivala prijatelja.

"On je došao posle Zadruge, stvari su razmenjivali i kada sam je pitala šta se desilo, ona je rekla da on više nije on, i da ona više samim tim nije ona, ne žeš ti nikoga naterati da bude sa tobom, ako on neće

"Luna je potražila pomoć stručnjaka, ona na svakih 7 dana zahvaljujući produkciji ima svog terapeuta, ona je to tražila, zbog svih trauma koje je vukla. Psihijatar kod kog ona ide je neko ko je zaista stručan u svom poslu. Doveo je na Balkan novu metodu, to je terapeutska terapija putem pomeranja očiju, brisanje trauma. Ona je na početku radila te vežbe, ali je prošao samo kratak period. Oni su došli do toga da rade na podsetnicima, jer kada se seti nečega i prođe tu, vrati joj se sve".

A evo šta je pevačica očekivala od Slobe kada je ušao kao gost da zabavi zadrugare:

"Ja sam mislila da će onaj Sloba koga smo svi zavoleli da se pojavi kao vitez, zaštitnik. Ali na kraju krajeva ono što je uradio sa svojom ženom, zašto to ne bi ponovio i sa Lunom. Ja mu ništa ne zameram, ima skoro 30 godina, svoj je čovek".

