DA LI JE NOVA RIJALITI LJUBAV SUDBINSKA?! Miljanin sin i momak imaju iste životne priče: Danima je bio njen fan! A evo šta se Zoli najviše dopada kod Kulićeve! (FOTO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola započeli su svoju vezu dan nakon ulaska takmičara u "Zadrugu 2". Oni su sada progovorili o svom odnosu, ta je zadrugarka priznala da je novog momka već počela da voli.

"To je sve počelo kao druženje. Mi smo se pronašli. Ja sam prva bila protivnik veza u rijalitiju, ali desilo se to da je ušao Lazar. Počinjem da ga na neki način volim. Ja sam dugo bila sama, razgovarala sam i sa majkom o tome. Osvojio me je svojim parfemom. Šalim se. Osvojio me fizičkim izgledom, karakternim osobinama, ima poštovanja prema meni i mojoj majci".

Miljana je okarakterisana kao kontroverzna ličnost u rijalitiju, a koliki je to izazov za Lazara progovorio je on sam pa objasnio šta mu se dopada kod Kulićeve:

"Mene privlači ona zato što je jaka osoba. Sviđa mi se šta misli, šta kaže, kako kaže i što o svemu priča bez dlake na jeziku".

O novoj ljubavi svoje ćerke, progovorila je i Marija, koja nije krila da joj se ćerkin izbor dopada, te da navija da će njihova ljubav opstati:

"Ja sam oduvek bila nepoverljiva što se tiče ljubavi u rijalitiju. Uvek sam mislila da tu postoji korist neka. Najiskrenije, ja sam prezadovoljna što je Lazar pre svega kulturan. On je prve noći cele noći njoj pravio društvo. On je meni rekao da je nju gledao u svim rijalitijima, da imaju istu životnu priču i Lazar i Željko. Miljana je temperamentna i njoj je potreban muškarac kao Lazar, jer da su isti, bili bi kao rogovi u vreći. Ne znam koliko će ovo da traje, ali rekla sam joj da ne žuri".

