SLOBA SE OGLASIO POSLE SPORNOG STORIJA SA LUNOM! Nije istina to što ona priča! Pevač priznao šta se zaista desilo, pa objasnio ZAŠTO je sve to njemu smešno! (FOTO)

Sloba Radanović napravio je pravu pometnju svojim gostovanjem u "Zadruzi 2", pa je i nakon žurke koja se završila nervnim slomom Lune Đogani, njihova veza i dalje u prvom planu. Njihov susret tamo svi su komentarisali, a onda je jedna objava pevača uzburkala strasti ponovo. Nakon svega, oglasio se i sam i dao pravo objašnjenje.

foto: Printscreen

"Ja sam postavio kao odgovor na Lunine reči u "Zadruzi" posle našeg susreta. Jer to jednostavno nije istina! A na toj fotografiji se jasno vidi šta se zapravo desilo. I ja sam i obrisao taj stori potom. To sam uradio zbog komentara na Instagramu, počeli su da me zatrpavaju porukama i nisam mogao više. Meni je to smešno što je Luna rekla. Ispada da sam se ja tamo, ne znam ni sam šta, zaletao da je zagrlim i da pričam s njom. Samo sam prišao i pružio ruku i rekao: "Ćao!" Ne znam čemu to izmišljanje ", rekao je Radanović za "Srbiju Danas".

foto: Printscreen

Naime, pevač je na svoj Instagram profil okačio stori na kome se jasno video njihov susret u Imaginarijumu, pa je brže bolje obrisao isti. Fanovi su brzinom svetlosti ovo zabeležili, pa se i dalje prepričava šta je Sloba time hteo da kaže.

foto: printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir