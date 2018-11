PONEO SAM SE SAVRŠENO PREMA LUNI, ALI JA NE ZABORAVLJAM ŠTA JE URADILA! Anabela osudila Slobu, pa se on oglasio i zapušio joj USTA!

Anabela Atijas je iskoristila kao priliku da pruži podršku svojoj mezimici Luni Đogani, pa je sa očima punim suza komentarisala njeno ponašanje. Pored toga, bila zgrožena ponašanjem Slobe Radanovića na žurki kada je bio ravnodušan prema njenoj ćerki i nije se poneo onako kako je očekivala. Sloba se oglasio povodom toga.

Čini se da Radanović ne deli njeno mišljenje, pa je istakao kako su na njega uticale Anabeline reči i šta misli o onome što je izjavila za njega.

foto: Damir Dervišagić

"Ja nikad u zivotu ružnu reč za Lunu nisam rekao niti ću. Iako me konstantno pljuje i ismeva sa ljudima sa kojima sam se ja svađao na krv i nož zbog nje, ja njoj i dalje želim svu sreću ovog sveta i da nađe svoj mir. Ne znam kako sam trebao da se ponesem? Poneo sam se savršeno, ušao, odradio svoj posao i izašao. Ne znam šta očekuje neko ko me konstantno pljuje, ismeva i izmišlja ružne stvari o meni, pa onda kaže dve lepe i svi zaborave te ružne. Ja ne zaboravljam. Drago mi je da je imala priliku da vidi porodicu i da je to pozitivno uticalo na nju", rekao je Sloba.

foto: Printscreen

