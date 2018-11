SMEJEM SE ADAMU I MARIJANI KADA IH GLEDAM, ONA SE BLAMIRA: Gagi Đogani odavno zna Zonjićevu! Kada bi čula šta priča o njoj napolju, POBESNELA BI!

Gagi Đogani nije želeo da komentariše odnos Lune Đogani i Slobe Radanovića, kao ni ono što je izjavila njegova bivša žena Anabela, ali je dao iskreno mišljenje o Adamovoj devojci Marijani.

"Luni je bilo potrebno da vidi mamu, a još sam srećniji što je Nina videla sestru. Mislim da bi svakom zadrugaru, kada bi se desilo ono što se Luni desilo, bilo potrebno da se vidi sa najbližima, da im bude lakše", rekao je Gagi na početku, a onda se osvrnuo na Adama:

foto: Damir Dervišagić

"Meni je žao Adama mnogo, ali naša porodica nije toliko potresena jer mi znamo Marijanu. Ja nju znam i privatno, ali ne bih te detalje da iznosim u javnosti. Ok, sve je to rijaliti. Adam je mlad pa neka se malo kali tamo, neka mu to bude zanimacija. Da se nešto dešava u rijalitiju i sa Adamom. Može da se igra sa njom, ili ona sa njim da se igra, nebitno je skroz, ništa nas ne pagađa. Ne nerviramo se po pitanju Adama i Marijane. Ona je sebe pokazala i pokazuje sebe onakvom kakva je. Narod sve vidi. To što radi, treba njeni roditelji da se stide. Ona je takva kakva jeste i nju ne može da promeni ništa. A Adam je mlad i naivan, nama nije teško, ja se smejem kada ih gledam. Mi smo ga zato i poslali u rijaliti, da se nauči pameti, njega je život mazio, nema iskustva. Ali da je zaljubljen u nju, zaljubljen je. Očigledno da Marijana ne igra igru, ona je stvarno takva. Nije da se ona zalepila za Đoganija, ona je takva stvarno, pokazaće vreme pa će još više da se blamira, da blamira i sebe i svoje roditelje. Ja sam njemu rekao kakva je Marijana, ali nisam znao da će on da se zakači baš za nju. Rekao sam da je poznajem, bili smo na jednom nastupu."

foto: Printscreen

S obzirom na to da je pre nekoliko dana priznao da mu je za oko zapala Suzana Perović Blondi, majka aktuelnog zadrugara Sava Perovića, koja je nekoliko dana bila i učesnica ovog rijalitija, sada je rekao šta misli o njoj:

"Blondi je jedna harizmatična žena, totalno je luckasta, dopala mi se kada smo gosotvali zajedno. Ima neku energiju koja se meni dopala, ali ništa ozbiljno nije bilo sa njom. Nisam se video sa njom, nismo se ni čuli posle njenog izlaska, ali drago mi je da sam je upoznao. Videću ovih dana da nađem njen kontakt pa da se čujemo. Ja sam je podržao i zbog Sava i zbog svega. Na mom profilu postvaljam samo sebe i svoju decu, a ako sam postavio Blondi onda znajte da je stvarno poštujem i respektujem tu ženu."

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

Kurir

Autor: Kurir