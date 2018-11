MARINKOVIĆA BOLI ŠTO ĆE LENA RAŠU ZVATI TATA: Goca hoće da me uništi, ali ću se BORITI za svoje! Evo šta Ivan kaže o malom Željku kog je dobio sa Miljanom!

Ivan Marinković jepriznaje da već mesecima ima veliku muku, koju ne zna kako da reši.

Učesnik rijalitija ćerku Lenu, koju je dobio u braku sa Gocom Tržan nije video godinu dana, a strah ga je da će pevačicin drugi muž Raša Novaković doći na njegovo mesto.



"Ćerku nisam video više od godinu dana, nemam kontakt sa Lenom i to me boli. Nesrećan sam zbog toga i imam strah da će neko drugi doći na moje mesto, da će ona Rašu zvati tata, a ne mene i to me najviše boli", kaže Marinković, i umesto da se zapita zašto je to tako, on proziva bivšu suprugu:

foto: Instagram, Damir Dervišagić

"Goca godinama unazad hoće mene da uništi, ali ja znam da ću istrajati u toj borbi i da ću sa svojom ćerkom biti u najboljim odnosima. Ostao je još deo alimentacije koji nije plaćen u celosti, ali ću ga platiti. Nije poenta u parama jer ćerka ne oskudeva ni u čemu, već je poenta u pohlepi i sujeti, ali ja ću svoje da obavim i tu Goca ne treba da se brine".

foto: Printscreen/Happy

Ivan dodaje i da često razmišlja i o sinu Željku, kog mu je rodila Miljana Kulić:

"Miljana mi ne nedostaje jer nemam emocija prema njoj, a mali sin mi i te kako nedostaje. Iako ja ne pokazujem emocije, što bi verovatno svi ovde osudili, to je moje dete i nedostaje mi. Ja zasad ćutim i čekam da vidim kako mi sin odrasta, i u skladu sa tim, ako bude potrebe, preuzeću sve mere za starateljstvo. Kulići treba da brinu o detetu, a postoje i službe koje će odlučiti o tome kome dete treba da pripadne. Iskreno, voleo bih da on bude sa mnom!"

U međuvremenu Marinković priželjkuje da dobije i treće dete.

"Drago mi je što ljudi vide da je moja ljubav prema Jeleni prava i ne želim više da dokazujem to. Takođe, siguran sam i u njenu ljubav prema meni, ona ima taj neki gard, ne pokazuje svima koliko me voli već samo meni i ja sa tim nemam problem. Sa Miljanom mi se dete desilo slučajno i ne želi da se to ponovi sa Jelenom, sa njom bih to radio sa velikim zadovoljstvom. Posle mnoge godina poželeo sam da ponovo imam dete sa ženom koju zaista volim", rekao je on.

foto: Happy screenshot

