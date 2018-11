OLJA BAJRAMI ODLUČILA DA POMOGNE LUNI! Kada neko krene na tebe, ti samo stvori OKLOP! Blogerku uporedila sa RUŽOM, evo šta će od sada Luna raditi, ako je posluša! (FOTO)

Olja Bajrami rešila je da pokuša da pomogne Luni Đogani da prebrodi situaciju u kojoj se našla, pa su se osamile u pabu gde su razgovarale kao majka i ćerka.

Olja je shvatila da je blogerki teško, da loše postupa i da se izgubila u celom problemu sa Slobom Radanovićem, ali i ostalim zadrugarima koji je stalno napadaju i da vrlo često dolazi do verbalnih sukoba. Zadrugarka je odlučila da pomogne blogerki, te joj je dala lekciju kako bi trebala da se od sada nosi sa problemima:

"Da bi mogla napred, moraš da staviš neki oklop. Objasniću ti. Jel znaš šta čuva ružu? Čuva je onaj stakleni oklop. Ti kažeš sebi "oklop" i vidiš oklop oko sebe. Možda zvuči smešno i detinjasto, ali veruj mu pomoći će ti. Prošla sam kroz sve to i znam šta ti pričam. Sve što dopire do tebe, vratiće se, neće dopreti do tebe. Kažeš sebi ja samo primam ljubav, ja samo primam lepe stvari, ja ne primam ružne stvari. Kad ustaneš, sa osmehom i bez pravdanja ćeš odgovarati ljudima. Izbaci to iz sebe "vi mene mrzite". Postojiš samo ti Luno, jel me kapiraš. Kad neko krene da se dere, ti staneš. Kada on vidi da nema povratne reakcije, on će stati. Prvi popušta onaj ko se umori.

Luna ju je vrlo pažljivo slušala i delovala je kao da je apsolutno razume o čemu priča, te i da će je poslušati. Olja je nastavila, te joj je dala savet kako treba da se ponaša kada bude prozvana za crnim stolom, kada je napadaju ostali zadrugari, te na kraju krajeva šta i kako treba i sama da uradi u takvoj situaciji:

"Diši duboko. Ustaneš i kreneš. E sada ja imam nešto da kažem. Dragi moji, e ovako. Onda završiš, sedneš i kažeš hvala lepo, hvala na podršci, volim vas sve. Možda neće uspeti prvi put, drugi, ali uspeće. Kada ti neko uskoči ti u sebi kažeš "oklop". Ti to kupiš od ostalih, onda ti ključa u stomaku, i onda izrešetaš i dužnog i nevinog. Ja te razumem".

