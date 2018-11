UKUĆANI GLEDALI ŽIZELIN EKSPLICITNI SNIMAK, A ONA DOBILA NERVNI SLOM: Slala ga je bivšem dečku, a onda je PUKLA BRUKA! (FOTO)

Ivana Žizela doživela je slom nakon što su pustili eksplicitni snimak gde se zadovoljava, koji je poslala svom bivšem dečku Bufti.

Ona nije poricala da je svojoj simpatiji slala porno snimke i fotografije, ali je i navela da nikada nije imala seks sa njim. Kada je videla snimak, Žizela se rasplakala i počela da se pravda.

foto: Printscreen/Happy

Cimeri su nju najsurovije osudili to što se snimala i slala video dečku sa kojim nije u vezi, a onda je sve iznenadila kada je rekla da bi Bufti sve oprostila ukoliko bi je verio.

"On je mene maltretirao fizički, javno me ponizio, ali meni je stalo do njega. Moji roditelji sve ovo znaju, jer je on slao snimak svima. Celo preduzeće zna šta se desilo. Mnogo mi je teško, pukla je bruka. Ceo Svilajnac me zna kao normalnu devojku", rekla je ona.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

