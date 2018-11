PRIČA SE DA JE SARU PSIHIČKI URNISAO, PA BACIO OKO NA SEKSI NORU IZ RIJALITIJA: Vojke Đans iskreno o bivšoj ljubavi, novoj devojci, a OVO će vas ZAČUDITI!

Vojke Đans otkrio je da nakon što je raskinuo sa Sarom Reljić nije pronašao srodnu dušu, a budući da se o njegovoj bivšoj ljubavi i uzrocima njihovog prekida i dalje priča, bivši zadrugar morao je da se ponovo osvrne na glasine. Pritom je pomenuo i novu učesnicu "Zadruge 2" na koju je navodno "bacio oko".

Naime, ovih dana se šuška da je Vojke, navodno, Saru psihički maltretirao, što je bio glavni razlog za prekid njihove veze.

foto: Damir Dervišagić

"Ima dosta tih natpisa, ne samo od strane medija, nego i od strane ljudi koji to pišu... A mene mrzi to da demantujem. Ljudi znaju kakav sam, da se nikome ne pravdam, ne obazirem se na te hejt priče. Ona i ja najbolje znamo šta se tu dešavalo. Sve te negativne konstatacije su... Niđe veze", poručuje Vojke, koji ne propušta dešavanja u "Zadruzi 2" u kojoj mu se najviše dopada Branislav Radonić Brendon.

"Brendon mi je ubedljivo najjači. Da smo učestovali zajedno, ne bismo bili ortaci, ali njega treba skontati... On me podseća na Macu, on je neka muška Maca", kaže Vojke.

foto: Damir Dervišagić

Vojke je, takođe, upućen i u ljubavni život Miljane Kulić, koja mu je ostala u lepom sećanju, zbog čega nije krio da mu je drago što je u "Zadruzi" pronašla srodnu dušu.

"Ona je meni uvek bila kao neki pokretni vic. Drago mi je ako se stvarno zaljubila, baš mi je drago zbog nje. Mislim da joj se Marija neće mešati, da će je pustiti", kaže Vojke, koji je priznao da li bi bio sa Eleonorom Miljković na koju je, navodno, bacio oko.

"Ako se budem vratio, ne bih pao ni u čiji zagrljaj... A Nora? Šta znam... Samo smo popričali, najnormalnije stvari, pitao sam je ko je, čime se bavi. Super je devojka, normalna, ali nije moj tip", zaključio je Vojke i začudio mnoge koji misle da je Eleonora veoma atraktivna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

