DINA UMIRE OD TUGE ZA BAKIJEM! Samo on zna šta treba da radi da bi meni bilo DOBRO!

Dini Galorini pokazana je fotografija Bakija B3 sa suprugom Bojanom i tek rođenim sinom Manuelom, a ona nije uspela da zadrži emocije.

"Nema šta, drago mi je što sam ga videla bar na fotografiji. Nedostaje ovde puno. Negativna je atmosfera, treba mi ovde da me oraspoloži, jer to on ume", bila je iskrena ona.

"Još samo Voljenku da mi odvedete odavde i da umrem od tuge", zaključila je ona.

Takođe, ćerka srpske heroine istakla je da priželjkuje denserov povratak u vilu "Parova" pre njenog rođendana, kako bi zajedno proslavili.

