MOG SINA BI POLUMRTVOG ŠUTNULA?! Davidova majka žestoko krenula na Ljubu Pantović: Toj ženi se ceo život svodi NA PLJUVAČINE!

Aleksandra Subotić i David Dragojević kao par bore se u "Zadruzi 2", dok njihove majke neprestano ratuju. Ljuba Pantović i Biljana Dragojević, kako na društvenim mrežama tako i preko medija, časte jedna drugu strašnim uvredama.

Ljuba je nedavno objavljivala razne prozivke na Biljanin račun na svom Instagram profilu, a Davidova majka nije joj ostajala dužna. Pre svega, dala svoje viđenje navodnih varnica između njenog sina i zanosne Ane Korać, koja je priznala da joj se Dragojević veoma dopada.

"Pa ja mislim da tu nema ničega, ništa se između njih ne dešava. Možda sa Anine strane i postoje varnice, a možda se i ona samo zeza da bi pravila neku igru, neku priču. Ali što se Davida tiče, ja sam sigurna da tu nema nikakve emocije. Znam da on voli Aleksandru, i to je mnogo voli dok trpi njene histerije ova protekla dva meseca. Tu je bila Ramona, pa Luna, Luna, Luna, pa sada Ana, pa neka sledeća koja će doći, mislim da je to samo priča, tvrdim da sa Davidove strane nema ništa. Možda se on dopada Ani, ali ona njemu ne", kaže ona.

"Ana je lepa devojka, zgodna, ali ništa posebno. Ne mogu da kažem da ona nije Davidov tip, lepo izgleda, bilo bi bezveze da kažem da je neko ne bi pogledao. Zgodna je, ima lepu glavu, ali to je samo izgled", tvrdi Biljana.

Zatim, osvrnula na Ljubu koja ne prestaje da vređa celu porodicu Dragojević.

"Ne znam šta bih mogla da kažem za takvu ženu kao što je ona. Nju unuka uopšte ne interesuje. Ona godinu i po dana nije zvala Aleksandru pre nego što je ušla u "Zadrugu", niti ikada čestita rođendane detetu. Ona ne pošalje ni čokoladu detetu, nju unuka uopšte ne interesuje. Ona je totalno bez emocija žena, tako hladna... Ne znam šta ona ima da piše o meni, ona mene ni ne poznaje, videla me je jednom u životu", rekla je ona, a zatim i dodala kako Ljubu "ne smatra nikakvom šampionkom jer se pravi sportski asovi ne ponašaju kao ona".

"Ona sama piše, onda jednom ja odgovorim. Ona je izjavila da bi Davida polumrtvog šutnula, to sam postavila, posle sam izbrisala. Nisam ni ja, kao ni David, taj tip da se svađam, nisam u tom fazonu. Ne znam, žena je neverovatna. Trebalo bi da bude srećna što je njena ćerka našla nekog koga voli i ko nju voli, svaka majka bi bila srećna. Ne razumem uopšte te njene izlive besa, na šta, na koga je besna? Ona je u emisiji kod Ognjena Amidžića sat i po vremena pričala o Davidu, ne znam šta joj je David uradio da ga ona tako napada, šta sam joj ja uradila? Žena je katastrofa! Koja je ona šampionka? Koji se šampion ponaša kao što se ona ponaša? Nikakav ona šampion nije! Da je stvarno to, ona bi se oglašavala u rubriku 'Sport' a ne bi pljuvala svoje dete, bivšeg muža, budućeg zeta i ne znam koga još. Život joj se zasniva na pljuvačini i na tim gadostima koje izgovara", zaključila je Biljana.

