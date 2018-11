LUNINE REČI RASPLAKALE SU SVE: Đoganijeva je zbog bivšeg ljubavnika histerisala i bacala se, a sada je priznala da li ga još VOLI! (VIDEO)

Nakon što je Sloba Radanović kao gost ušao na žurku u rijalitiju, sve očisu bile uprte u Lunu Đogani.

Naime, ona je tokom žurke uživala u njegovom nastupu, ali kada je Radanović napustio Belu kuću, Luna je bila na ivici nervnog sloma. Đoganijevoj su postavili pitanja vezana za to veče.

foto: Printsceen

"Pratili smo žurku i tvoj susret sa Slobom. posle svega što se izdešavalo i tvog izliva emocija, da li si se pomirila sa činjenicom da on ne želi ništa sa tobom i kako se osećaš kada ti drugi zadrugari tu činjenicu nabijaju na nos", pitali su Lunu.

"Ja isto tako neću da budem sa njim. Moji izlivi emocija pokaziju da sam čovek, ja sam njega iskreno volela. To kako se on ponašao je njegova sramota. Pogrešno je što patim za čovekom koji nije to zaslužio", rekla je Luna i dodala:

"Ne mogu da kažem da ga volim, samo da je to moja bol. Ovde sam gde me sve podseća na to, onoliko koliko sam ja njega volela, to ne može niko da mi oduzme. Potrebno je vreme da prebolim. Emocija se ne treba stideti. Svi smo osobe za sebe, a to kako se on poneo prema meni na toj žurci, on će da spava sa tim."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Autor: Kurir