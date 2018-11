ON IMA PROBLEMA SA PSIHOM, ČUDI SE ŠTO NEĆU DA ME GLEDA DOK SE TUŠIRAM! Zerina zbog njega puca po šavovima! (VIDEO)

Zerina Hećo i Bane Čolak više i ne liče na par koji je ušao u Imaginarijum kako bi uspeo da ostvari velike snove i započne planiranje zajedničke budućnosti. Turbulentni odnos prerastao je u pakao, a atraktivna crnka ne može više da izdrži pritisak.

Suzani Perović izjadala se čim su se osamile.

"Nisam mogla više da pričam sa njim. Stavim čepiće u uši, masku na facu... On meni uzima čepiće i vadi i priča. Ja trpim, trpim i trpim. Govorim mu da me pusti da spavam. Vidim ja, on se trese. Rekao mi je da mu srce lupa, ali sam shvatila da folira. Ja njemu uopte više ne verujem", govorila joj je Zerina.

"On ima problema sa psihom. Ima napade panike. Ja mu kažem da mi legne u krilo. Pokušaj ovako, pokušaj onako", nastavila je ona.

Inače, Zerina i Bane pre nekoliko noći osamili su se u toaletu i prepustili se strastima, međutim do seksualnog odnosa nije došlo. Zerina je to javno priznala.

"Da je bilo rekla bih bilo je. Ja da nemam mamu i Sarah u mom životu rekla bih da jeste i neka tako misle svi. Ne mogu zbog njih. Rekla sam i njemu da ne ulazi u tuš-kabinu i da ne stoji pored mene kada se kupam. Rekao mi je sa čuđenjem da li stvarno to tražim od njega. On kad hoće da priča tu nema spavanja, nema ničega", jadala se Zerina.

