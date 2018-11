KARAĐORĐU NEKRETNINA POD HIPOTEKOM: Aleksandra će ostati bez kuće!

Aleksandrinom ocu banka oduzima imovinu u Kaluđerici ukoliko do maja sledeće godine ne izmiri dugovanja za kredit u iznosu od 30.000 evra

Karađorđe Subotić ostaje bez kuće u Kaluđerici, osim ako u „Zadruzi“ ne bude zaradio dovoljno novca.



Kako saznajemo, otac Aleksandre Subotić i bivši suprug Ljube Pantović mogao bi da izgubi krov nad glavom ukoliko do maja sledeće godine ne izmiri dug prema banci u iznosu od 30.000 evra.

- Zbog neplaćanja mesečnih rata za kredit koji je podigao pre nekoliko godina, Karađorđe se u kreditnom birou vodi pod crvenom zonom i nema mogućnost da raspolaže novcem koji bi mu se uplaćivao na tekući račun, zbog čega je otvorio još jedan račun u drugoj banci. Kad bi mu legao novac, banka bi mu automatski povlačila s računa celokupnu sumu zbog njegovog dugovanja. U početku je redovno plaćao rate, ali prestao je pre manje od godinu dana. Pošto mu je kuća u kojoj živi pod hipotekom, mogao bi lako da ostane bez nje ako ne plati. On je obavešten o svemu tome, pa je verovatno i ušao u Zadrugu da bi zaradio novac i spasao se bede - otkriva naš izvor i dodaje da je uveren da će Subotić uspeti da isplati kredit.

- Nikad nikome nije ostao dužan pa neće ni banci, pogotovo jer zna da mu je kuća na dobošu. To nikad ne bi dozvolio, a posebno sada kada je ušao u vezu sa Ivanom Vrbaški i s njom želi da osnuje porodicu. Sebe ni u ludilu ne bi mogao da zamisli kao podstanara jer je navikao da ima sve - kaže naš izvor.



Ovim povodom pozvali smo Karađorđevog rođenog brata Srbu Subotića za komentar, ali je on ostao nedostupan do zaključenja ovog broja.



Aleksandra: Ako Karađorđe dobije dete, moraću ja da ga izdržavam!



Da je Aleksandra Subotić upoznata s finansijskom situacijom svog oca, govori i to da je izjavila kako bi njegovo dete sa Ivanom Vrbaški ona izdržavala:

- Ja u to ne verujem. Ko bi izdržavao to dete? Ja. Moj Karađorđe nije čovek sa zanimanjem, koji se snalazi. Ja kad sam ostala trudna, moj tata je puko, otišao je psihički s glavom. Kakva crna deca, to bih sve ja nosila na grbači, ne bi niko od njih. Mina izdržava sebe, da nju izdržava mama, ona ne bi bila ovde. A ja da gledam u pasulj ko će koga, ne možeš ti da se upoznaš s nekim za mesec dana. Moj tata je imao devojku i pre ovoga. Moj tata može da se brine o sebi, ali ništa više od toga.