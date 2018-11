OTAC MILJANE KULIĆ ODUŠEVLJEN ZETOM: Hoću da Zola usvoji mog unuka

Siniša Kulić kaže da je Lazar Čolić pravi partner za njegovu ćerku i da se nada će njih dvoje svoju ljubav krunisati brakom

foto: Damir Dervišagić

Siniša Kulić oduševljen je izborom partnera svoje ćerke Miljane Kulić, koja se u „Zadruzi“ zaljubila do ušiju u novog takmičara Lazara Čolića Zolu.

foto: Damir Dervišagić

On je ubeđen da će njihova ljubav opstati i posle završetka rijalitija, da će biti krunisana brakom i da će novopečeni zet prihvatiti njegovog unuka Željka.

foto: Damir Dervišagić

Kulićev je u razgovoru za Kurir Rijaliti rekao da je siguran u Zolina osećanja prema Miljani, ali da je potrebno da njihova ljubav opstane do kraja rijalitija „Zadruga“, u šta on uopšte ne sumnja.

foto: Printscreen

- Mislim da su njih dvoje zaista zaljubljeni jedno u drugo, to se vidi jer se ljubav ne može sakriti. Ne mislim da je njihova veza preuranjena i da se sve to među njima odigralo na brzinu. Pretpostavljam da se Miljana sviđala Zoli i pre nego što je ušao u rijaliti, to joj je i rekao, a očigledno je da se i on odmah svideo Miljani. Moja ćerka jeste u prošlosti imala pogrešne izbore, ali ja kao roditelj osećam da je ovaj put pravilno odabrala partnera. Sem toga, vidim i da je Marija zadovoljna i srećna zbog njih dvoje, a znam da ona ima stroge kriterijume, zato ne sumnjam u njen sud - kaže Siniša.

foto: Printscreen

Ukoliko novopečeni momak i devojka budu poželeli da se venčaju, imaće blagoslov porodice Kulić.

foto: Printscreen

- Naravno, voleo bih da se venčaju ako sve bude kako treba. Mislim da je sada najvažnije da zajedno izdrže i opstanu u rijalitiju, a ako to preguraju, onda je svadba neminovna. Zola je svestan da Miljana ima sina i vidim da je spreman da ga prihvati kao otac, koliko sam uspeo da shvatim iz njegove priče. On je dobar momak i ako se njih dvoje venčaju, ja uopšte ne sumnjama da će Zola biti bolji otac mom unuku Željku nego što je to Ivan Marinković. Svi znamo kako se on ponašao i prema Miljani i prema svom sinu, kao da nije njegovo dete. Ali, neću da trošim reči na njega - zaključio je otac kontroverzne Nišlijke.

foto: Printscreen

foto: Kurir

(Kurir.rs/Ivan Ercegovčević /Foto: Printscreen, Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir