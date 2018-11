NADEŽDA BILJIĆ: Miki je impotentan, samo je mene mogao da je*e bez lekova

Bivša zadrugarka otkriva da i dalje ima psihičkih problema i da je na lekovima, a da je alkohol ostavila



Nadežda Biljić se i dalje oporavlja od učešća u rijalitiju „Zadruga“, zbog čega uzima lekove protiv depresije.

foto: Damir Dervišagić

U intervjuu za Kurirov dodatak Rijaliti, pevačica tvrdi da je baš briga što je doživljavaju kao laku žensku i da je njen bivši dečko Miki Đuričić impotentan.



Na početku razgovora je otkrila koliko joj se život promenio nakon što je pobegla iz „Zadruge“.

foto: Damir Dervišagić

- Kulturno sam izašla na kapiju, obezbeđenje me je otpratilo do rampe i otišla sam do obližnje pumpe, odakle sam pozvala najboljeg druga koji je ubrzo došao po mene. Ali zbog svega što se unutra dešavalo, osećam se veoma loše. I dalje imam psihičkih problema, još sam pod jakom terapijom.



Koja ti je dijagnoza?



- Duboka depresija. Imam svog psihijatra i neuropsihijatra i čitav tim koji radi sa mnom i mojom porodicom. Imala sam volju i želju, ali nisam mogla da izdržim taj pritisak. Ušla je Jelena Krunić, koja je počela da mafija, i Miki, koji je svesno ušao da napravi kurvu od mene. Jadno je što on probleme iz spoljnog sveta pokušava da reši pred milionskim auditorijumom.

foto: Printscreen

Ali imaš problem i sa alkoholom.



- Imala sam, ali sam prestala da pijem. Najveći problem u životu mi je napravio alkohol.



Je l‘ ti smeta kad vidiš kako Miki muva druge žene?



- Slobodan je čovek, može da radi šta želi. I ja se muvam s jednim dečkom. To je moja simpatija, nije poznat i zasad neću da otkrivam identitet, ali je vredan i neću da pravim cirkus od toga. Reći ću vam nešto ekskluzivno. Miki i ja smo jako dugo bili zajedno posle rijalitija. Ja jesam prespavala kod našeg zajedničkog prijatelja Pere, koga poznajem pre njega. I namerno smo prosuli priču da sam bila s Perom da bismo videli Mikijevu reakciju. On je postupcima ubio svaki vid emocije.



Baš si kivna na njega.

foto: Printscreen

- Čula sam za njega da uzima sredstva za potenciju. On je seksualno nemoćan! Izgleda da sam ja jedina devojka s kojom nije koristio suplemente.



Od čega ti živiš?



- Od mame i tate. Nadam se da ću uskoro početi da radim. Posao me je uvek izvlačio iz najtežih stanja. Jedva čekam da uzmem mikrofon u ruke i stanem pred publiku, jer to najbolje znam da radim.



Da li ti je krivo što se stvorila slika o tebi da si laka žena?



- Boli me uvo šta je ispalo. Celog života idem srcem, a psi laju, karavani prolaze. Nikada nisam imala problem s moćnim muškarcima i ženama, uvek s isfrustriranim i iskompleksiranim koji su nezadovoljni. To sigurno neće reći neko ko je bolji od mene. Uvek će biti onih koji će da kažu da sam laka. To je ta klasa, da bi sakrila svoje đubre u dvorištu, gleda u moje. Nemam čega da se stidim, ponosno koračam napred. Nisam iskompleksirana budala koja misli da je uhvatila boga za onu stvar zato što sam četiri puta bila na televiziji.



Luna, završi sa Slobom!

Luna je nedavno doživela nervni slom zlog ulaska Slobodana Radanovića u šou, kako gledaš na to?

- I ja sam to prošla i žao mi je zbog nje. Ona mora da shvati da mora da završi s tom pričom. Niko joj neće reći hvala.

foto: Kurir

