NIKAKO DA JOJ DOĐE IZ DUPETA U GLAVU: Tamara ponovo napumpala zadnjicu! Pošto-poto želi da bude Niki Minaž!

Iako se prošle godine, kada je doživela kliničku smrt zbog loših akvafilera u zadnjici, zarekla da više neće pod nož, starleta se ponovo doradila.



Tamara Đurić, pošto-poto želi da bude Niki Minaž iz Smederevske Palanke!

Starleta koja je prošle godine imala velikih komplikacija kada je na jednoj privatnoj klinici u Beogradu korigovala zadnjicu, pa je usled komplikacija posle operacije bila čak i klinički mrtva, ponovo je otišla pod nož.

Kako Kurirov dodatak Rijaliti saznaje, ona se ovog puta pobrinula da ne rizikuje život, pa je odlučila da njena guza bude u rukama najboljeg svetskog stručnjaka čije ime i prezime je poznato redakciji. Zahvaljujući njemu, jedna svetski poznata starleta, ali i jedna pop zvezda sa naših prostora imaju guzu za kojom se svi okreću. I dok se one na sva usta hvale da je njihova guza produkt mukotrpnog vežbanja, istina je ipak malo drugačija.



To Đurićeva odlično zna, zato je i sačekala da se kompletno oporavi nakon što joj je tim stručnjaka na VMA izvadio akvafilere koji su joj napravili haos u organizmu, pa je nedavno posetila Istanbul, gde je u jednoj od najprestižnijih bolnica sredila zadnji trap. Jeste da je nakon nekoliko operacija izjavila je da se kaje što se odlučila na povećanje zadnjice, ali po svemu sudeći, njoj nije došlo iz dupeta u glavu čim je ponovo rešila da ide pod nož. Na sreću, intervencija je bila uspešna, a Tamara sada ima guzu kakvu je oduvek želela.

Postoperativni tok je prošao u najboljem redu, a ovo zadovoljstvo ju je koštalo oko 30.000 evra. Bivšu učesnicu rijalitija“Zadruga“ nismo uspeli da dobijemo za komentar, ali smo došli do ekskluzivnih fotografija iz bolničkog kreveta. Na njima se jasno vidi kako starleta leži na stomaku, dok je nova guza izbila u prvi plan. Fotografija je nastala ubrzo posle operacije, pa se samim tim na telu vide modrice i podlivi. Njoj je zadnjica urađena prirodnim materijalima, a Đurićeva je konačno srećna i zadovoljna.



Uživa u vezi s poznatim investitorom



Tamara Đurić poslednjih meseci uživa u romansi s jednim poznatim građevinskim investitorom. Doduše, nije poznato to da li je on investirao u njenu zadnjicu, ali je svakako srećna i zadovoljna. S obzirom na to da s njim ide na važne poslovne sastanke, starleta je odlučila da promeni stil oblačenja, pa je pobacala sve seksi krpice koje ističu njene obline i zakopčala se do grla.