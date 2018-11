OLJA BAJRAMI U VEZI SA OŽENJENIM ČOVEKOM? Čim se pročulo pevačica pobesnela, prozvala ga po IMENU I PREZIMENU! Evo ko je u pitanju! (VIDEO)

Olja Bajrami za crnim stolom ustala je sa mesta u nameri da stavi tačku na šuškanja po ćoškovima "Zadruge 2" o tome kako je ona bila u vezi sa oženjenim muškarcem, te mu bila ljubavnica. Enegrična crnka objasnila je da je u pitanju bila vanbračna zajednica te da nema čega da se stidi, pa dotičnog gospodina prozvala po imenu i prezimenu.

"Kruže laži da sam ja bila u vezi sa oženjenim čovekom. To nije istina, to je ipak laž. To se širi po 'Zadruzi'. Ja sam njegova vanbračna partnerka. Priča se da sam ja bila ljubavnica, to je najveća laž koju sam čula. Ja sam sa čovekom živela četiri godine, to je Goran Ratković. To je čovek sa kojim sa ja provela toliko godina, nismo zajedno jer je bilo grešaka sa obe strane. Poručio je Zorici da me i dalje voli", objasnila je Olja.

Pored nje, brojni drugi zadrugari "počistili su za sobom" pa otkrili šta je istina a šta laž.

"Postoje laži koje me ne pogađaju, kao da sam lečena i da sam vođena na rehabilitaciju, da pijem trodone... I Sale je pričao. Neću se vraćati na to", izjavila je Jelena.

"Ja sam jedna ozbiljna osoba. Pričali su kako sam sa suprugom posećivala svingerske klubove, i da sam fudbalski sudija", kroz smeh je otrkila Snežana.

