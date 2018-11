IVANA JE KAO SIGURNA KUĆA, KAKO KO ISPADNE IZ ZADRUGE, UTEHU NAĐE KOD NJE: Ljuba oplelela po verenici svog bivšeg, a Karađorđa uporedila sa SMRDLJIVIM SIROM! (FOTO)

Veliku pažnju javnosti privukla je javna veridba Karađorđa Subotića i Ivane Vrbaški, koja je prsten na ruku stavila pred svim zadrugarima, ali i gledaocima. Dok se Ivanina ćerka Mina Vrbaški radovala majčinoj veridbi, Karađorđeva ćerka Aleksandra Subotić teško je podnela scenu kojoj je prisustvovala, a koje su joj izmamile suze. S druge strane, kod njene majke, a Karađorđeve bivše žene Ljube Pantović, čin njegove veridbe izazvao je smeh, a postupci Ivane Vrbaški nevericu.

foto: Pritnscreen

"Meni je to smejurija, a to što me ona komentariše - to je njeno nevaspitanje i primitivizam. Ja nju nikada nisam komentarisala, ona mene ne zanima u životu", rekla je Ljuba samo nekoliko minuta pre nego što se uselila u "Zadrugu", a onda ubrzo shvatila zbog čega je Ivana Vrbaški, kako kaže, pominje

"Očigledno je svesna svoje nebitnosti i onda se i ona zakačila za Ljubu Pantović, ali dobro, nije ni prva ni zadnja".

foto: Damir Dervišagić

A evo kako je Karađorđe privukao Ivanu, po rečima bivše žene:

"Mislim da je to marketinška veza, nema on čime nju da privuče. Jedino što sam primetila jeste da je ta žena, Ivana, kao sigurna kuća, kako ko ispadne iz "Zadruge", tako ide kod nje i bude u vezi sa njom: Bora Santana, Tomin brat, ovaj, onaj. To mi je baš simpatično, pruža im utočište", bila je surova Ljuba koja je, takođe, istakla da je, kada je veridba u pitanju, reakcija njene ćerke bila krajnje neprimerena.

"Nije smela ni u ludilu da se onako da se ponizi, trebalo je da ga pogleda kao smrdljiv sir".

foto: Printscreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Pančić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir