LJUBA PANTOVIĆ PRE RIJALITIJA ISPRIČALA MRAČNE TAJNE ŽIVOTA: Tri puta je trebalo da ABORTIRAM Aleksandru, imala sam 17 godina! Otac me branio od Karađorđevih ŠAMARA!

Ljuba Pantović kaže da je čak tri puta trebalo da abortira svoju ćerku Aleksandru Subotić, ali da je u poslednjem momentu bežala iz bolnice. Nova učesnica rijalitija je imala samo 17 godina kada je prvi put bila trudna i njena majka je smatrala da joj nije vreme da dobije dete.

Ljuba je pristajala na abortus, ali bi se uvek predomislila u poslednjem trenutku.

foto: Printscreen Pink

Zašto si želela da abortiraš kada si bila trudna sa Aleksandrom?

- Majka mi je tri puta zakazivala abortus jer nije želela da sebi uništim život. Bila sam dete, još sam išla u školu. Kada sam se porađala, tek sam završavala srednju. Tako trudna sam pre svoje generacije vanredno završila školu. Iako me je majka pritiskala da abortiram, ja sam bežala iz bolnice iako je sve bilo dogovoreno. Nije ona želela da ubije moje dete, želela je da spasi svoje, ali ja sam bandoglava.

Da li je bila greška što si rodila Aleksandru ili što si rodila dete Karađorđu?

- Greška je što sam ikada išta imala sa Karađorđem. Kada sam ga šutnula, moj život je procvetao.

foto: Printscreen

Zašto ga toliko mrziš?

- To je čovek koji je bez griže savesti krao iz Crvenog krsta. Ima još mnogo stvari koje je radio, a koje neću da pričam dok se ne završi "Zadruga", jer će zbog njih morati da ide direktno u zatvor. Dok sam živela sa njim, glavna briga mi je bila da li će policija da nam uđe kroz vrata ili prozor. Krao je, varao, uleteli su nam u kuću automobilima, gađali nas bombama.

Godinama niste u kontaktu. Kada ste se poslednji put videli?

- Poslednji put smo se sreli još pre osam godina. Došao je na vrata mog oca da mi preti. Rekla sam mu da izađe napolje, a on mi je odvalio šamarčinu. Moj otac je skočio, ščepao ga za grkljan i izbacio ga napolje.

Da li te je tukao dok ste bili zajedno?

- Jeste, tri puta. Mene je bilo sramota da to prijavim policiji. Kad sam odlučila da ga napustim, tad smo se potukli. Imala sam masnice svuda po licu. Krenula sam da siđem niz stepenice, a on me je gurnuo. Tada sam sa malom decom otišla iz kuće i prijavila ga policiji za nasilje. Uspeo je preko nekih veza da izmuva da ne odgovara za to zlostavljanje.

foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Bez obzira na tako buran odnos, tvrdiš da si uvek bila tu za njega....

- Ja sam Karađorđu pet puta spasila život. Nekoliko puta su pucali u njega. Onako ranjenog sam ga negovala i lečila u kući, nikad nije bio u bolnici.

Zašto si ti odlučila da uđeš u rijaliti u kom su on i tvoja ćerka Aleksandra?

- U očima svog deteta vidim psihozu koja je sada već za lekara. Ona je doživela psihičku propast između dva rijalitija. Za to je krivo zlo kojim je bila okružena: moj bivši muž, njen dečko David i njegova majka.

Dečka i svekrvu je izabrala sama, ali ti si joj izabrala oca...

- Ja sam promašila sa odabirom svog muškarca, ali baš zato sam tu da pomognem detetu da ne napravi istu grešku. Volela sam Karađorđa, ali sam vrlo brzo uvidela da sam pojela govno.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir