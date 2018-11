JESAM REKLA DA SU NJIH DVE KU.VETINE: Luna Đogani uvredila Doroteu i Maju iza leđa, a one odmah ustale i ODBRUSILE JOJ! (VIDEO)

Luna Đogani priznala je da je u besu nazvala dve cimerke pogrdnim nadimcima i da se zbog toga pokajala.

"U besu sam rekla da su one ku.vetine, nisam to mislila. Svi smo bili nervozni. Pokušala sam da objasnim neke korake i vikale smo sve tri. Htela sam da ispoštujem zadatak i onda sam se posvađala sa Doroteom i Majom, koje nisu htele da me slušaju. Uhvatila sam se za jezik, pa ih posle nisam komentarisala", rekla je Luna, pa se nadovezala Dorotea Jovanović.

foto: Printscreen

"Luni ću oprostiti jer joj je jezik brži od pameti. Mi smo bile manje zainteresovane, jer nam se nije svideo koncept himne. Luna je povisila ton na mene i to ne podnosim, zato izbegavam da komuniciram sa takvim osobama, rekla sam to Luni", rekla je Jovanovićeva.

foto: Printscreen

Maja je bila nešto surovija, pa je priznala da je Lunino mišljenje ne zanima.

"Oprostiću joj, jer nisam znala da je to izjavila i izvinila se. Nije mi bitno. Smatram da ne vređam ljude oko tako sitne rasprave. To je mizerna glupost", izjavila je Maja.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir