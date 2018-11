STRASNI POLJUPCI MIKIJA I SUZANE NAPRAVILI OPŠTU POMETNJU! Brat Đuričića otkrio da je ONA njegova ljubav već 10 godina! Evo šta kaže o NOVOJ Mikijevoj DEVOJCI! (FOTO)

Poljupce koji svi prepričavaju razmenili su Miki Đuričić i udata Suzana Perović, a ova situacija ne prestaje da intrigira javnost, pa se sada tim povom oglasio i Mikijev brat Nenad, koji ni malo nije iznanađen ljubavnom aferom.

foto: Printscreen

Tako je u toku noći kao bomba odjeknula vest da je Zadruga postala bogatija za još jednog ljubavnog para i to je zbog poljupca koji se dogodio između Mikija Đuričića i Suzane Perović. S obzirom na to da su oni tvrdili da su u spoljnom svetu dugogodišnji prijatelji te da se u okviru najpopularnijeg rijalitija samo to može očekivati od njih, ovaj potez ih je demantovao.

Kako trenutno postoji sumnja da između njih postoje varnice koje su oni vešto pokušavali da prikriju, mi smo stupili u kontakt sa Mikijevim bratom Nenadom Đuričićem. Na pitanje da li je iznenađen ovom vešću, on je imao kratak odgovor.

"To je njegova ljubav bar jedno deset godina koliko ja znam, tako da me ne čudi što je to uradio", otkrio je Nenad.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir