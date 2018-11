TOMA MOŽE DA DOBIJE SAMO JOŠ JEDAN ŠAMAR, LUNA NIKADA NEĆE BITI SA NJIM: Gagi Đogani je oženjenog Radanovića podržavao, a za Panića neće ni da ČUJE!

Luna Đogani ostala je prepoznatljiva po svojoj turbulentnoj vezi koju je započela sa oženjenim pevačem Slobodanom Radanovićem, a zbog toga se oko nje konstantno podiže velika prašina. Kako je maneken Tomislav Panić priznao da mu se Đoganijeva dopada, te da bi voleo da privuče njenu pažnju, on je činio sve da je osvoji, što je burno i negativno uticalo na nju. Tim povodom oglasio se Lunin otac.

Iako je između Lune i Tome došlo do žestokog konflikta, gde je blogerka čak i fizički nasrnula na njega, Panić je u toku prethodne noći priznao da je, povrh svega, zaljubljen i obrazložio kada je to shvatio. Gagi Đogani je bio i više nego nezadovoljan ovom pričom i otkrio šta mu je Panić rekao pre samog početka "Zadruge 2".

"On nije zaljubljen u Lunu, to su klasične fore i put da se dođe do nekog kadra koji on konstantno potencira i to svi vide. Meni je žao mog deteta, vidim koliko je naivna i što opet gledam kroz šta sve prolazi ponovo. A, to što on priča, to su gluposti. Rekao je on meni pre nego što je ušao u "Zadrugu" da će biti neko novi, da će biti nešto neočekivano. Onaj Toma što je bio u prethodnoj Zadruzi, to je on, ovo sada je katastrofa. Pući će on totalno, čim je od sada krenuo da puca", bio je iskren Gagi.

S obzirom na to da Gagi najbolje poznaje svoju ćerku, pitali su ga da li misli da postoji i minimalna šansa da Luna padne na njegov šarm, a on je iskren do srži za naš portal dao iskren odgovor.

"On nema nikakve šanse kod nje i neće dobiti pažnju, može da dobije samo još jedan šamar", rekao je kroz smeh Gagi. Iako je javno podržao njenu vezu sa Slobodanom Radanovićem, za manekena ipak ne želi ni da čuje.

"Nikako, on mi neće biti zet, to sigurno tvrdim", zaključio je Đogani.

