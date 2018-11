BILA JE ZALJUBLJENA U GASTOZA, SMUVALA SE SA LAKIĆEM, A SADA JOJ SE OMAKAO POLJUBAC SA KADROM: Ono što je Izabela rekla o odnosu sa Elvinom NEĆE mu se svideti!

Izabela Alijoski, bivša devojka Nikole Lakića, odgovarala je na pitanja u vezi najnovijih dešavanja u rijalitiju.

Mnogi su primetili da se ponašanje Nikole Lakića promenilo otkad si bliska sa Elvinom Kadrićem. Da li misliš da i dalje oseća nešto prema tebi ili je u pitanju čista muška sujeta?

- Iskreno uopšte se ne bavim Nikolom, niti me on zanima, a najmanje njegovo ponašanje. Sujeta je uvek prisutna kod njega, a ja to govorim jer ga vrlo dobro poznajem. Sve i da postoje emocije sa njegove strane, to ništa ne bi promenilo.

foto: Printscreen

Sve si bliža sa Elvinom i toliko malo fali da se poljubite pred kamerama. Šta misliš da nedostaje u vašem odnosu da biste postali par?

- Postali smo bliski u poslednje vreme u smislu da je naša komunikacija dosta bolja i kontinuirana. Ranije su postojale neke opaske sa njegove strane ili sa moje, ali se uvek zadrži na tome. Sada se iz dana u dan sve više upoznajemo. Elvin je neko ko bi mogao sa mnom i napolju da se druži, jer potpuno odgovara mom mentalnom sklopu. Jednom prilikom je rekao kako mu je drago što me je upoznao, a isto mogu reći i ja. Ništa bolje od toga kad vas neko razume, a on me razume.

foto: Happy screenshot

Da li možeš da zamisliš svoju vezu sa Elvinom u budućnosti i vidiš li sebe sa njim van rijalitija?

- Elvin i ja nismo par i ne možemo to biti, jer gradimo drugačiji odnos sasvim spontano. Nisam ovde došla da tražim momka ili svog životnog partnera. Sa Elvinom mogu da pričam apsolutno o svemu jer je on moj prijatelj. Svaki čovek u našem životu je neka lekcija, a ja pored Elvina mogu puno toga da naučim i uživam u svakom našem razgovoru. Nas dvoje, van rijalitija, vidim u nekom dobro restoranu u kom se može nešto ukusno pojesti i nazdraviti i stvarno se radujem tome. On ima specifičan status kod mene i verujem da će tako i ostati.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy, Foto: Printscreen/Happy

