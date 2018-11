LUNINA SESTRA PODRŽALA NJENOG BIVŠEG LJUBAVNIKA: Dala VELIKU PODRŠKU Slobi, a onda progovorila o blogerkinim suzama u Zadruzi! ŠOK!

Slobodan Radanović održao je promociju nove pesme "Kocka", te noći podržali su ga porodica, brojni prijatelji, ali i mnoštvo kolega, a među njima je bila i Lunina sestra Indi Aradinović.



"Mogu reći da sam prijatno iznenađena, očekujem da bude hit! Malo je drugačije nego što on inače radi i to je skroz okej, jer mi umetnici moramo da budemo što više drugačiji. Očekujem puno! Naziv me nije podsetio na njegovu prošlost, nije mi aludirao na tu drugu stranu. " rekla nam je Indi.

Indi nije pratila Zadrugu i nije videla koliko je njena sestra Luna Đogani plakala kada je Sloba ušao rijaliti.

"Nisam gledala njegov nastup u Zadruzi. Žao mi je što je moralo da bude fatalno po nju i što je sve tako ispalo. Njene suze su iskrene, i to vidi celi svet i mnogo mi je žao", rekla je Indi.

