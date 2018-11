LUNA NE SME DA PRIĐE NIJEDNOM MUŠKARCU! Miljana saznala da je Zola zagrlio Đoganijevu! URLALA I HISTERIJA: Fu*ketina da me pod*ebava! (VIDEO)

Tokom sinoćne žurke u rijalitiju "Zadruga", Lazar Čolić je prišao Luni Đogani kako bi joj rekao da mu se Miljana Kulić mnogo dopada i da mu je žao što ona i blogerka nisu u korektnim odnosima. Ovo je primetila Kulićeva, pa je odmah prišla Đoganijevoj kako bi joj prebacila.

"Hvala ti što pričaš loše informacije o meni", presrela je Miljana Lunu.

"Tvoj dečko mi je prišao da priča kako ne treba da se svađamo, ako si se nešto istripovala, gadno si se prevarila. Ja sam njemu rekla da se skloni od mene baš zato što sam znala da ćeš ti da se istripuješ", počela je Luna i dodala Miljani da je ne dira!



"Ja tebe napadam", smejala se Kulićeva iznerviranoj Luni.

Kako se stvar otela kontroli, Zerina je to primetila pa je brže-bolje prišla da upozori Miljanu da je vreme da ostavi Đoganijevu, a tom prilikom izbio je sukob! Đoganijeva je odmah otišla da nađe Zolu na kog je počela da urla, a onda je došla i Miljana zbog čega je izbio još veći skandal.

"Ona je meni prva prišla i kaže mi: "Tvoj dečko meni prilazi i kaže da mu se sviđaš" Prilazi mi, pod*ebava me i smeje mi se", prebacivala je Miljana Zoli.

"Ona je tebi prva prišla? Pa šta ako sam to rekao, a nisam to rekao", dodao je Zola.

Miljana nije odustajala od provokacija svog dečka. U jednom trenutku se čak osetila i zapostavljenom, pa je i zaplakala, a onda se ponovo sredila, pa rešila da se verbalno obračuna sa svojom jačom polovinom.

"Našao si crkvu gde ćeš da se moliš. Jedna fuk*etina mene da pod*ebava. Sa onima koji ne mogu očima da me gledaju, ti si sa njima dobar. Nikada me nisi odbranio.... Šta će me i momak koji nikada ne ume da me odbrani? Nego me naziva bolesnom, šta će mi", vikala je Miljana na Zolu.

"Reci mi samo jedan razlog kojim sam ja zaslužio da ti sumnjaš u mene. Pokvarila si mi noć", pričao je Zola, a onda od muke vrisnuo na sav glas.

Kurir.rs/Foto Prntscreen

Kurir

Autor: Kurir